Vairākas Eiropas tūrisma pērles savienos viens vilciens: cik maksās ceļojums?
Katrs šī vilciena pieturas punkts ceļotājam atklāj neierobežotu iespaidu pasauli.
Eiropā tiek palaists jauns ātrvilciens, kas savienos Vācijas Ķelni ar Beļģijas Antverpeni, apstājoties vēl četros gleznainos pilsētu punktos. Kā ziņo izdevums "Travel Off Path", pirmais tiešais ICE reiss starp šīm pilsētām sāks kursēt no 2026. gada 7. septembra.
Maršrutu ievieš Vācijas dzelzceļa operators "Deutsche Bahn" un Beļģijas dzelzceļa uzņēmums SNCB. Ziņojumā tiek uzsvērts, ka tas būs "pirmais vēsturē tiešais ICE savienojums starp Ķelni un Antverpeni". Iepriekš lielākā daļa ICE ātrvilcienu maršrutu beidza Briselē.
Sagaidāms, ka vilcieni kursēs divreiz dienā abos virzienos. Ceļojuma ilgums starp galapunktiem būs aptuveni 2 stundas un 25 minūtes.
Galīgā biļešu cena vēl nav paziņota. Tomēr, ņemot vērā esošās cenas maršrutā Ķelne–Brisele, aptuvenās ceļojuma izmaksas varētu būt:
- Ekonomiskā klase (ar laicīgu rezervāciju) – 30 līdz 50 eiro
- Standarta elastīgā tarifa klase – 65 līdz 120 eiro
- Pirmā klase – 95 līdz 190 eiro
Izdevums "Travel Off Path" arī skaidro, kā šis maršruts varētu interesēt tūristus, stāstot par galvenajiem apskates objektiem pilsētās, kas atrodas vilciena maršrutā.