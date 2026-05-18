Kazāka ienākumi pērn veidoja 197 100 eiro
Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks pagājušajā gadā guvis ieņēmumus kopumā 197 109 eiro apmērā, liecina viņa amatpersonas deklarācija.
Par darbu Latvijas Bankā Kazāks nopelnījis 165 978 eiro, bet citos ienākumos no Latvijas Bankas saņēmis 20 eiro.
Pērn Kazāks pensijā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) saņēmis 27 744 eiro.
Procentos no Finanšu ministrijas par valsts krājobligācijām Kazāks pērn saņēmis 2397 eiro, bet procentos no divām bankām - kopumā 823 eiro. Dividendēs no "Swedbank" Latvijas Bankas prezidents pērn saņēmis 147 eiro.
Kazākam 2025. gada beigās bija kopumā 167 320 eiro uzkrājumi četrās bankās. Kopējie Latvijas Bankas prezidenta uzkrājumi pērn samazinājušies par aptuveni 70 500 eiro.
"Luminor Bank" Kazākam bija uzkrājumi 1042 eiro apmērā, bet Lielbritānijas "LLoyds Bank" viņam bija uzkrājumi 6535 sterliņu mārciņu jeb 7501 eiro apmērā. Viņa uzkrājumi Latvijas Bankā veidoja 2097 eiro. Tāpat Kazākam "Swedbank" bija uzkrājumi 85 873 eiro apmērā.
Pērn Kazāks iegādājies valsts krājobligācijas 77 000 eiro nominālvērtībā. Pērnā gada beigās Kazāka īpašumā bija krājobligācijas 110 000 eiro nominālvērtībā.
Tāpat viņam piederēja 55 Dānijas uzņēmuma "Pandora" akcijas ar kopējo nominālvērtību 38 918 Dānijas kronas jeb 5207 eiro, kā arī 32,45 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" privatizācijas sertifikāti.
Pagājušā gada beigās Kazāka īpašumā bija 2013. gada automašīna "Volvo XC90", zemesgabals Nīcas pagastā un cits nekustamais īpašums Rīgā.
Kazāks pērn atkārtoti Latvijas Bankas prezidenta amatā tika ievēlēts 5. februārī.
2024. gadā Kazāka alga Latvijas Bankā veidoja 197 177 eiro, un šis atalgojums ietvēra kompensāciju par iepriekšējos gados laikā uzkrāto un neizmantoto atvaļinājumu 19 241 eiro apmērā, kuru Latvijas Banka atbilstoši Darba likumam izmaksāja 2024. gada 20. decembrī, beidzoties Latvijas Bankas prezidenta pilnvaru termiņam.