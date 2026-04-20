VIDEO: ukraiņu specvienība Krimā uzbrukusi diviem lieliem Krievijas desantkuģiem
2026. gada naktī uz 19. aprīli Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība "Primary" ("Spoki") veica sekmīgu operāciju Sevastopolē. Vienība publicēja arī uzbrukuma video.
Uzbrukuma laikā tika trāpīts diviem lieliem Krievijas Melnās jūras flotes desantkuģiem: "Jamala" (775. projekts) un "Nikolajs Filčenkovs" (1171. projekts). Abi atradās Sevastopoles līcī. Galvenās izlūkošanas pārvalde ziņo, ka "Jamal", kas tika nodots ekspluatācijā 1988. gadā, spēj pārvadāt līdz 500 tonnām kravas, tostarp bruņumašīnas un desanta karaspēku, un tā vērtība pārsniedz 80 miljonus ASV dolāru. "Nikolaj Filčenkov", kas tika uzbūvēts 1975. gadā, celtspēja ir līdz 1000 tonnām, un tas ir paredzēts desmitiem transportlīdzekļu un desanta karaspēka pārvadāšanai. Tā aplēstā vērtība pārsniedz 70 miljonus ASV dolāru. Uzbrukuma rezultātā abi kuģi ir izsisti no ierindas. Turklāt tajā pašā operācijā tika iznīcināts radars "Podlet-K1", kura vērtība ir aptuveni 5 miljoni ASV dolāru.
Ukrainas izlūkdienests uzsver, ka šādas darbības ir daļa no sistemātiskiem centieniem vājināt ienaidnieka spējas veikt militāras operācijas pret Ukrainu.