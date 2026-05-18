Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1,1 miljona eiro apmērā piespriež piecu gadu cietumsodu
Ekonomisko lietu tiesa kādam organizētā grupējuma vadītājam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā miljona eiro apmērā piespriedusi brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem, noskaidroja prokuratūrā.
Ekonomisko lietu tiesa apstiprinājusi starp Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroru un apsūdzētajiem noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu krimināllietā, kurā četras personas apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā organizētā grupā.
Iepriekš - 2025. gadā - Ekonomisko lietu tiesa par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā jau bija notiesājusi vienu šīs pašas organizētās grupas dalībnieku, pret kuru kriminālprocess bija izdalīts atsevišķā lietvedībā.
Saskaņā ar apsūdzību viens no krimināllietā apsūdzētajiem, laikā, kad izcieta brīvības atņemšanas sodu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izveidoja noziedzīgu organizētu grupējumu ne mazāk kā piecu personu sastāvā, un, būdams tās vadītājs, no ieslodzījuma vietas organizēja un sadalīja veicamos uzdevumus, kā arī kontrolēja to izpildi.
Savukārt pārējie organizētās grupas locekļi, atrodoties brīvībā, veica darbības, nolūkā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Kopumā noziedzīgā grupējuma locekļi legalizēja finanšu līdzekļus ne mazāk kā 1 119 961 eiro apmērā - iegādājās transporta līdzekļus, nekustamos īpašumus un dažādus luksusa priekšmetus, kā arī veica skaidras un bezskaidras naudas un kriptovalūtu darījumus, nolūkā slēpt finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.
Ar Ekonomisko lietu tiesas aprīļa spriedumu organizētās grupas vadītājs atzīts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Pārējiem organizētās grupas locekļiem tiesa piesprieda probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem bez mantas konfiskācijas un uz četriem gadiem ar un bez mantas konfiskācijas.
Vienlaikus ar tiesas spriedumiem par noziedzīgi iegūtiem atzīti un valsts labā konfiscēti naudas līdzekļi gandrīz 185 000 eiro, piecas "BMW" un "Mercedes Benz" marku automašīnas, dzīvoklis, dažāda tehnika un virkne citu mantu.
Valsts policijā turpinās izmeklēšana pret citiem šīs organizētās grupas dalībniekiem.