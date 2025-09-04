Ukrainas aviācijas eksperts: "Flamingo" raķetes var iznīcināt Krimas tiltu, taču ir kāda svarīga nianse
Jaunā Ukrainas raķete "Flamingo" tika izstrādāta konkrētiem uzdevumiem karā pret Krieviju un, iespējams, nav paredzēta uzbrukumiem Kerčas tiltam.
Elektroniskās karadarbības uzņēmuma ģenerāldirektora vietnieks, aviācijas eksperts Anatolijs Hrapčinskis sacīja, ka jaunā Ukrainas izstrādne - raķete "Flamingo" - spēj kļūt par instrumentu Krievijas nelikumīgi uzceltā Krimas tilta likvidēšanai, taču viss nav tik vienkārši.
Par to viņš izteicies intervijā "Fabrika Novostei". Pēc Hrapčinska teiktā, noteiktos apstākļos "Flamingo" kombinācijā ar modernizēto "Neptun" raķeti un citiem līdzekļiem var nodarīt kritiskus bojājumus tilta konstrukcijai.
"Protams, mums jāaplūko mērķa izplatība, ir noteiktas nianses, taču ar šādu sprāgstvielas daudzumu raķete veic savu uzdevumu," atzīmēja eksperts.
Viņš piebilda, ka Ukrainai ir arī citi līdzekļi, lai sasniegtu līdzīgu rezultātu: "Mums ir zemūdens sistēmas, triecienieroči ar salīdzināmu kravnesību. Katram mērķim ir savi ieroči. "Flamingo" ir piemērotāka stratēģiskām operācijām - ražošanas objektu, noliktavu vai rūpnīcu iznīcināšanai, kur nepieciešams caururbjošs trieciens."
Eksperts uzsvēra, ka raķete tika radīta, reaģējot uz konkrētiem militāriem izaicinājumiem. Ukraina aktīvi izmanto armijas un privāto izstrādātāju sinerģiju, kas ļauj radīt mūsdienīgus ieročus. Hrapčinskis arī atzīmēja, ka Ukraina no padomju laikiem ir mantojusi plašu tehnisko bāzi.
Viņš norāda, ka Ukrainas speciālistu rīcībā ir projektēšanas dokumentācija, ko var digitalizēt un pielāgot mūsdienu tehnoloģijām, tāpēc "Flamingo" var būt tikai sākums virknei efektīvu inovāciju.
Uzbrukumi Krimas tiltam
Okupantu nelikumīgi uzbūvētais Krimas tilts cietis vismaz divas reizes.
2022. gada oktobrī uz tā notika spēcīgi sprādzieni, kas izraisīja ievērojamus postījumus. Ukrainas Drošības dienesta vadītājs Vasīlijs Maļuks apstiprināja, ka šī ir viņa specdienesta operācija.
Turklāt 2023. gada jūlijā notika vēl viens uzbrukums Krimas tiltam. Tajā tika iznīcinātas divi tilta laidumi. Ukrainas Drošības dienesta vadītājs Maļuks arī apstiprināja izlūkdienesta līdzdalību šajā uzbrukumā un norādīja, ka tas tika organizēts ar "Sea Baby" dronu palīdzību.
2025. gada 3. jūnijā Ukrainas Drošības dienests (SBU) veica jaunu specoperāciju un zem ūdens līmeņa saspridzināja Krimas tilta balstus, kā rezultātā kustība pa tiltu uz laiku tika pārtraukta.