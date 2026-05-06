Ukrainas droni pirms pamiera uzbrukuši FDD ēkai anektētajā Krimā
Pirms prezidenta Volodimira Zelenska pasludinātā pamiera ar Krieviju Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas militārajiem objektiem anektētajā Krimā.
5. maija vakarā pirms pamiera sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas stratēģiskajiem objektiem anektētajā Krimā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, mērķis bija Krievijas Federācijas Drošības dienesta (FDD) ēka Armjanskā. Sprādzieni okupētajā Armjanskā notika aptuveni plkst. 22:30. Vietējie iedzīvotāji ziņoja par vairākiem sprādzieniem. Tiek ziņots, ka droni trāpījuši FDD ēkai.
5. maija vakarā Ukrainas bruņotie spēki uzbruka arī Krievijas okupantu militārajiem un stratēģiskajiem mērķiem citās anektētās Krimas teritorijās.
Sprādzieni bija dzirdami netālu no Simferopoles, Sevastopoles, Džankojas un citām okupētās pussalas pilsētām. Kopš pusnakts vairs nebija ziņu par sprādzieniem Krimā. Tas nozīmē, ka Ukrainas Aizsardzības spēki ir izpildījuši prezidenta Volodimira Zelenska rīkojumu par pamiera noteikšanu naktī no 5. uz 6. maiju.
Zelenskis, pasludinot pamieru, paziņoja, ka Ukraina atbildēs uz Krievijas rīcību ar tādu pašu atbildi. Krievijas okupācijas armija pārkāpa pamieru gandrīz uzreiz pēc tā stāšanās spēkā 6. maija naktī. Ienaidnieks veica gaisa triecienu rūpniecības infrastruktūras objektam Zaporižjas apgabalā, kā arī uzbruka Harkivai un Krivojrihai. Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības datiem, Krievijas armija 6. maija naktī uzbruka Ukrainai ar 108 trieciendroniem un dažāda veida raķetēm.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas diktators Putins vienpusēji pasludināja pamieru uz 8. un 9. maiju.