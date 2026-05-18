Bērnu bizness - cik droši un legāli nepilngadīgajiem ir tirgot dzērienus stendos?
Sociālajos tīklos ik pa laikam parādās informācija, ka bērni “atvēruši savu biznesu” un pārdod dažādas lietas. “Kas Jauns Avīze” pēdējā laikā pamanījusi vairākus sociālo tīklu ierakstus, kur garāmgājēji fiksējuši – apmēram 11–12 gadus veci bērni pārdod pašu gatavotus dzērienus.
Praksē nelieli vienreizēji bērnu organizēti dzērienu stendi bieži tiek uztverti toleranti, bet par to atbildīgi ir vecāki un juridiski situācijas vērtējamas individuāli.
Kāds atbalsta, kāds brīdina
Cilvēki kā parasti sadalījušies divās grupās. Vieni atbalsta jaunos uzņēmējus un priecājas par to, ka tīņi nedara blēņas, bet apgūst finanšu pratību un mācās, ka savs labumiņš ir jānopelna. Ka šis stāsts ir par darbu un pareizām vērtībām. Citi savukārt brīdina, ka nevar zināt, kāds ūdens izmantots, kas tas par sīrupu vai – no kādām izejvielām dzēriens gatavots. Kāds ieminas par Pārtikas un veterināro dienestu, bet kāds par nodokļiem.
Vēl kāds atminas savus tīņa gadus, kad bija populāri tirgot avīzes vai pie krustojumiem automašīnām logus mazgāt, arī Jāņos pļavu puķes savākt un kroņus taisīt, vasarās un rudeņos sēnes un ogas pārdot. Tie bērnu biznesi ir dažādi.
Ko saka policija
Te pie publikācijas redzamais attēls ar bērniem un Rīgas pašvaldības policiju sociālajos tīklos guva lielu ievērību. Cilvēki pieļāva varbūtību, ka tie ir tie paši bērni, kas pirms dažām dienām netālu bija par 50 centiem glāzē tirgojuši morsu. Daudzi ieraksti bija vērsti pret kārtības sargiem: sak, kā drīkst bērnus aiztikt – ejiet un noziedzniekus ķeriet.
“Kas Jauns Avīze” lūdza pašvaldības policijai komentēt šo konkrēto gadījumu un saņēma atbildi, ka, apsekojot adresi, policijas darbinieki tirdzniecības faktu un pārkāpumus nekonstatēja. Veicot pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem, kas bija klātesoši notikuma vietā, likumsargi noskaidroja, ka personas rīkoja pikniku.
Pašvaldības policijas preses pārstāvji skaidroja, ka tirdzniecības veidus un kārtību nosaka Ministru kabineta Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, bet likumdošanā atsevišķi nav noteikts, ar kāda veida tirdzniecību drīkst nodarboties, piemēram, bērni. Taču jebkāda veida tirdzniecība publiskā vietā uz ielas, ja tā nav saskaņota ar pašvaldību, ir nelikumīga.
Vienlaikus jāatzīmē, ka katra situācija ir vērtējama individuāli. Policijas pienākums ir pārbaudīt jebkuru saņemto informāciju un reaģēt atbilstoši faktiskajiem situācijas apstākļiem, skaidro kārtības sargi.
Mazliet par likumu
Fiziska persona Latvijā drīkst nodarboties ar tirdzniecību dažos gadījumos, piemēram, pārdot pašu audzētu produkciju, ogas, sēnes, medu vai mājražojumus. Tomēr arī šādos gadījumos ir jāievēro vairāki nosacījumi – tirdzniecības vietai jābūt saskaņotai ar attiecīgo pašvaldību, daudzos gadījumos nepieciešama reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī jāievēro pārtikas aprites higiēnas un drošības prasības. Ja tirdzniecība notiek bez attiecīgām atļaujām vai reģistrācijas, iespējama administratīvā atbildība.
Reālajā dzīvē pašvaldības un kontrolējošās iestādes bieži izrāda toleranci pret nelieliem, īslaicīgiem pasākumiem, piemēram, bērnu limonādes stendiem privātmāju pagalmos, labdarības akcijām, skolu tirdziņiem vai apkaimes svētkiem, īpaši, ja nav saņemtas sūdzības, netiek tirgots alkohols un tiek ievērota elementāra higiēna. Tomēr juridiski šāda darbība ir pieaugušo tuvinieku atbildība.
Ir svarīgi saprast robežu: liela atšķirība pastāv starp simbolisku bērnu pagalma limonādes stendu privātā teritorijā un regulāru ielu tirdzniecību publiskā vietā, kas jau prasa atļaujas un reģistrāciju.