Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma.
Šodien 11:43
Jermakam izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz pirmdienas rītam izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, ziņo ukraiņu mediji.
Kā ziņots, pagājušajā pirmdienā Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā, un ceturtdien tiesa piemēroja viņam pirmstiesas apcietinājumu vai 140 miljonus hrivnu (2,7 miljonus eiro) lielu drošības naudu.
Pēc tiesas sēdes Jermaks paziņoja, ka viņam tādas summas neesot, taču viņa advokāti mēģināšot naudu savākt.
Izmeklētāji uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu hrivnu (8,9 miljonu eiro) atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kijivas pievārtē.
Šajā lietā apsūdzības izvirzītas vēl sešām personām.