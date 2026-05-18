“Linstow Art Award 2026” saņemti 36 jauno mākslinieku pieteikumi
Šogad profesionālajai mākslas balvai “Linstow Art Award 2026” saņemti 36 Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) maģistrantūras absolventu pieteikumi, apliecinot nemainīgi augsto interesi jau otro gadu pēc kārtas. “Linstow Art Award” nodrošina strukturētu un ilgtspējīgu atbalstu jaunajiem māksliniekiem, apvienojot naudas balvu 3000 EUR un praktisku atbalstu ar iespēju veselu gadu izmantot mākslas studijas telpas SPORTA 2 kvartālā. Tādējādi “Linstow Art Award” veido stabilu platformu radošo industriju attīstībai, vienlaikus stiprinot jauno talantu konkurētspēju un redzamību Latvijas un starptautiskajā kultūras vidē.
“Linstow Art Award” misija ir sniegt ilgtermiņa atbalstu jaunajiem Latvijas māksliniekiem, veicinot radošās industrijas attīstību un nodrošinot mākslas pastāvīgu klātbūtni pilsētvidē.
“Mākslas balva “Linstow Art Award” sevi ir apliecinājusi kā ilgtspējīga un mērķtiecīga iniciatīva, kas nodrošina ne tikai plašāku redzamību, bet arī reālus priekšnosacījumus radošajai attīstībai, tostarp iespēju veselu gadu izmantot mākslas studijas telpas. Lielā interese jau otro gadu pēc kārtas apliecina, ka jaunajiem māksliniekiem profesionālās karjeras sākumposmā ir īpaši nozīmīgs praktisks un profesionāls atbalsts. Mūsu mērķis ir veidot stabilu platformu jauno talantu profesionālajai izaugsmei un ilgtermiņā stiprināt radošo industriju attīstību. Ticam, ka “Linstow Art Award” arī turpmāk būs nozīmīgs atbalsts jaunajiem māksliniekiem viņu talanta attīstībā un profesionālajā izaugsmē. Vēlam visiem pretendentiem radošu enerģiju, pārliecību un panākumus,” uzsver Evija Majevska, “Linstow Baltic” komercdirektore.
Visus iesniegtos darbus vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir augsta līmeņa eksperti no Latvijas un ārvalstīm ar profesionālu pieredzi laikmetīgās mākslas, dizaina, arhitektūras un kultūras politikas jomās. Šobrīd norisinās attālinātais darbu vērtēšanas process tiešsaistē, savukārt klātienes vērtēšana Rīgā paredzēta 4. jūnijā. Laureātu paziņošana plānota 19. jūnijā.
Darbi tiek vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp analizējot pretendenta līdzšinējo veikumu un māksliniecisko potenciālu, iesniegtā darba kvalitāti un tehnisko izpildījumu, formālos un tematiskos risinājumus, kā arī mākslas darba idejiskā vēstījuma aktualitāti.
2026. gada “Linstow Art Award” žūrijas sastāvā ir:
- Paulina Rider Wilhelmsen – “Linstow Art Award” un “Lise Wilhelmsen Art Award” dibinātāja; filantrope, mākslas mecenāte, mākslas kolekcionāre un producente.
- Inga Lāce – “Linstow Art Award” žūrijas vadītāja, galvenā kuratore “Almati Mākslas muzejā” Kazahstānā, C-MAP Centrālās un Austrumeiropas pētniecības programmas līdzstrādniece Ņujorkas Modernās mākslas muzejā (MoMA).
- Joanna Nordin – mākslinieciskā direktore un kuratore laikmetīgās mākslas muzejā “Bonniers Konsthall” Zviedrijā.
- Susanne Østby Sæter – kuratore fotogrāfijas un jauno mediju mākslas jomā mākslas radīšanas centrā “Henie Onstad Art Centre” Norvēģijā.
- Vita Liberte – Latvijas juriste, mākslas kolekcionāre, mecenāte un uzņēmēja, “VV Foundation” dibinātāja, kas atbalsta laikmetīgo mākslu un jaunās paaudzes māksliniekus Latvijā un Baltijas reģionā.
- Dina Suhanova – arhitekte, projektu vadītāja un pētniece “Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūtā”.
Profesionālā mākslas balva “Linstow Art Award” dibināta 2025. gadā, sadarbojoties Baltijas vadošajam nekustamo īpašu attīstītājam “Linstow Baltic” un Latvijas Mākslas akadēmijai ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu platformu Latvijas jaunajiem māksliniekiem savas profesionālās karjeras uzsākšanai un talanta pilnveidošanai. “Linstow Art Award” ir daļa no “Linstow Baltic” ilgtspējīgas attīstības pieejas, kur māksla un uzņēmējdarbība tiek sasaistītas kopīgā platformā, lai veicinātu jauno talantu izaugsmi un radošās pilsētvides attīstību.
Plašāka informācija pieejama: www.linstowartaward.lv, sekojiet līdzi “Linstow Art Award” 2026 jaunumiem Facebook un Instagram.