Ietekmīgi republikāņi vēlas atlaist svarīgu Trampa komandas ministru
Senāta republikāņi vēlas Hegseta atlaišanu. ASV aizsardzības ministrs ir atlaidis svarīgus ģenerāļus, sastrīdējies ar militāro vadību un zaudējis savas partijas uzticību kara laikā ar Irānu, vēsta "The Hill".
Kara laikā ar Irānu Trampa tuvāko loku pārņem iekšēja krīze. Aizsardzības ministrs Pīts Hegseta strauji zaudē atbalstu savā partijā: ietekmīgi republikāņu senatori atklāti saka, ka vēlētos, lai viņa vietu ieņemtu kāds cits, ziņo "The Hill".
Viņi apgalvo, ka galīgo lēmumu pieņems Tramps, taču prezidents jau ir informēts par problēmu. Senāta republikāņi, kas runāja ar "The Hill", lūdzot palikt anonīmi, ziņo, ka sūdzības pret Hegsetu ir konkrētas: īsā laika periodā viņš atlaida vai piespieda atlaist vairākus svarīgus ģenerāļus un admirāļus, tostarp armijas štāba priekšnieku ģenerāli Rendiju Džordžu, kuru senatori sauc par "vienu no labākajiem virsniekiem, ko ASV armija jebkad ir sagatavojusi".
Jūras spēku ministrs Džons Felans tika atlaists tieši tad, kad viņš Kapitolija kalnā plānoja tikšanos ar republikāņu likumdevējiem.
"Man tas bija pārsteigums," sacīja senators Maiks Raunds.
Senators Toms Tilliss šo jautājumu formulēja tieši: pirms pievienošanās Pentagonam Hegsets komandēja Nacionālās gvardes vienību ar 30–40 karavīriem. Tagad viņš pārrauga lielāko militāro birokrātiju pasaulē.
"Es nedomāju, ka viņš pieņem labākos lēmumus personāla jautājumos," sacīja Tilliss.
Daži republikāņu senatori baidās, ka šovasar varētu tikt piespiesti atkāpties arī citi svarīgi ģenerāļi, kuriem, viņuprāt, ir nevainojama reputācija.
Konflikts ar Driskolu
Republikāņus īpaši kaitina Hegseta ieilgušais konflikts ar armijas sekretāru Driskolu, kas ir augsti novērtēta persona Senātā.
"Šīs nesaskaņas nepalīdz Hegsetam," saka viens senators.
Saskaņā ar laikraksta "The Hill" sniegto informāciju Džordžs bija spiests atkāpties no amata, kamēr Driskols un viņa vietnieks nebija Vašingtonā un nespēja bloķēt lēmuma pieņemšanu.
Republikāņu senatori atzīst, ka, ja Tramps šodien būtu nominējis Hegsetu apstiprināšanai, viņš to nebūtu izturējis.