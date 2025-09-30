Pasaulē
Šodien 17:11
VIDEO: Pentagona vadītājs Pīts Hegsets piedzīvo neveiklu mirkli televīzijas tiešraidē
Sociālajos tīklos straiju popularitāti guvis kāds video, kurā neveiklu momentu piedzīvojis ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets. Tajā redzams, ka raidījuma "Fox & Friends Weekend" tiešraidē politiķis cenšas pacelt skeitborda dēli, tomēr viss neiet kā plānots...
Video manāms, ka skeitborda dēlis sasveras un sāpīgi trāpa Hegsetam pa kādu vārīgu vietu. Pēc tam atskan skaļš vaids un politiķa seja savelkas sāpju pilnā grimasē, ko vīrietis gan cenšas noslēpt. Tomēr neveiklo momentu pamanīja arī raidījuma vadītāji, kas pēc redzētā skaļi iesmējās. Jāpiemin, ka daži sociālo tīklu lietotāji ar minēto video dalījās jau šī gada janvārī, tomēr iepriekš tas tādu popularitāti neiemantoja.
Hegsets mediju uzmanības lokā pēdējās dienās nonāca vēl kāda notikuma dēļ - aizvadītajā nedēļā viņš paziņoja, ka 30. septembrī notiks steidzama sanāksme, uz kuru aicināti simtiem ģenerāļu un admirāļu no visas pasaules. Sanāksme tiek organizēta Jūras kājnieku korpusa muzejā Kvantikā, Virdžīnijā.