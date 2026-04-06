Vācijas kardināls Reinhards Markss asi vēršas pret Pītu Hegsetu un Krieviju. "Tā ir bezkaunīga zaimošana!"
Vācijas kardināls Markss Lieldienu sprediķī asi kritizējis Maskavas patriarhu Kirilu I un ASV aizsardzības ministru Pītu Hegsetu, norādot, ka viņi izmanto reliģiju kara un vardarbības attaisnošanai.
Aizvadītajā nedēļā,1. aprīlī, Pentagonā militārpersonu un civilo darbinieku klātbūtnē notika dievkalpojums, kura laikā ASV aizsardzības ministrs lūdza lai "lai tie cilvēki, kas nav pelnījuši žēlsirdību saskartos ar vardarbību". “Lai katra lode pret mūsu lielās nācijas ienaidniekiem trāpa mērķī ,” Hegsets pauda lūgšanu dievkalpojumā.
Šo lūgšanu asi nosodījis Minhenes kardināls Markss, kas pauda nosodījumu tam, ka reliģija tiek izmantota kara un vardarbības attaisnošanai. Savā Lieldienu sprediķī arhibīskaps skarbi izteicās par Hegseta runu, norādot, ka tā ir “bezkaunīga zaimošana” - kara kontekstā lūgties par to, lai katra lode trāpītu mērķī. "Reliģiju nedrīkst izmantot vardarbības leģitimēšanai," viņš uzsvēra.
Vienlaikus kardināls vērsās arī pret līdzīgiem izteikumiem no Krievijas reliģisko līderu puses. Viņš asi kritizēja arī Maskavas patriarha Kirila I apgalvojumu, kurš pauda ka karš pret Ukrainu esot “svēts karš”. Markss uzsvēra, ka reliģiskos uzskatus nekad nedrīkst izmantot kara attaisnošanai.
Tikmēr pāvests Leons XIV savā Lieldienu svētdienas sprediķī Svētā Pētera laukumā Romā uzsvēra augšāmcelšanos kā Dieva uzvaru pār nāvi un kristīgās cerības pamatu. Viņš aicināja ticīgos šo cerību “nest pasaulē”, neļaujot sevi paralizēt bezcerībai, vardarbībai un netaisnībai, bet aktīvi iestājoties par mieru. Viņš vairākkārt atgādināja, ka “nāve [iznīcība] vienmēr atrodas cilvēku tuvumā” — tā redzama egoismā, nabadzīgo apspiešanā un vienaldzībā pret vājākajiem —, taču Lieldienas iezīmē “jaunu sākumu”, jo nāve ir galīgi uzvarēta.