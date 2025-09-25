“Ģenerāļu kalmāru spēles”: Hegsets rīko noslēpumainu sanāksmi, kas satrauc Pentagonu un militārās aprindas
Simtiem ASV ģenerāļu un admirāļu no visas pasaules tika nosūtīti uz Virdžīniju, lai piedalītos sanāksmē ar Pentagona vadītāju Pītu Hegsetu nākamajā otrdienā.
Sanāksme, kā tika norādīts, visticamāk, norisināsies militārajā bāzē Kvantiko, Virdžīnijā, un vairākas amatpersonas piebilda, ka neviens šķietami nezina, par ko būs šī sanāksme, tostarp paši ģenerāļi un admirāļi, vai kāpēc tā tika pēkšņi pievienota kalendāram.
Pēc viena avota teiktā, viņi dzirdējuši teorijas, kas svārstās no grupu fiziskās sagatavotības pārbaudes līdz informācijai par Aizsardzības ministrijas stāvokli vai pat masveida virsnieku atlaišanu, taču neatkarīgi no iemesla tik daudz augsta ranga militāro virsnieku sanākšana kopā ir ļoti neparasta.
“Viņi to dēvē par ģenerāļu kalmāru spēlēm,” sacīja viena amatpersona.
Dažas amatpersonas arī pauda bažas par drošību, kamēr tik daudzi augsta ranga virsnieki būs vienuviet. Kongresa palīgs teica, ka, ja Hegsets neplāno paziņot “par lielu jaunu militāro kampaņu vai pilnīgu militārās vadības struktūras pārskatīšanu, es nevaru iedomāties labu iemeslu šādai sanāksmei.”
Galvenais Pentagona pārstāvis Šons Parnels apstiprināja, ka Hegsets nākamnedēļ “uzrunās savus vecākos militāros līderus.” Pentagons neatbildēja uz specifiskiem jautājumiem par sanāksmes mērķi vai to, vai norīkojums attiecas uz visiem ģenerāļiem un admirāļiem militārajā dienestā.
Nav skaidrs, vai rīkojums ir attiecināms uz visiem ģenerāļiem un admirāļiem — tiem, kuriem ir viena zvaigzne vai augstāks ranga līmenis — vai tikai uz tiem, kuri ieņem konkrētas vadības vai līdera lomas.
Sanāksme notiek pēc tam, kad Trampa administrācija kopš tās sākuma janvārī atlaidusi daudzus augsta līmeņa ģenerāļus un admirāļus, daudzos gadījumos Hegseta kampaņas dēļ pret daudzveidības jautājumiem, bet bieži arī nenoteiktiem iemesliem. Hegsets arī pavēlējis Aizsardzības ministrijai maijā samazināt četru zvaigžņu ģenerāļu un admirāļu skaitu vismaz par 20%.
Pirms kļūt par aizsardzības sekretāru, Hegsets vairākkārt izteica nepatiku pret lielu daļu pašreiz dienējošo ģenerāļu un admirāļu korpusu. Hegsets sacīja, ka trešdaļa no militāro virsnieku senioriem “aktīvi piedalās” viņa uzskatītajā militārās politizēšanas virzībā.