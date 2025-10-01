Pīts Hegsets: Pentagonā vairs nebūs vietas “treknajiem ģenerāļiem”, laiks pārmaiņām
Vakardien Virdžīnijā simtiem ģenerāļu un admirāļu no visas pasaules piedalījās sanāksmē, ko rīkoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets. Sanāksmes iemesls pirms tam netika paziņots. Galu galā, pēc vairāku mediju teiktā, tā esot pagājusi visai neparasti.
Hegsets, bijušais televīzijas kanāla "Fox News" vadītājs, sanāksmes laikā asi kritizēja iepriekšējos valsts līderus par to, kādā stāvoklī šobrīd ir ASV Aizsardzības departaments, norādot, ka pienācis laiks veikt izmaiņas.
Viņš sacīja, ka virsnieki ir pārāk satraukti par “klimata pārmaiņām”, “atmošanās idejām” un bailēm tikt uzskatītiem par “toksiskiem” līderiem, norāda BBC.
Aizsardzības ministrs uzsvēra, ka jāceļ latiņa, norādot, ka visām militārpersonām — gan augstākā, gan zemākā ranga — divreiz gadā būs jāiziet fiziskās sagatavotības tests un jāatbilst konkrētiem auguma un svara standartiem.
“Ir pilnīgi nepieņemami redzēt aptaukojušos admirāļus un ģenerāļus Pentagona zālēs,” teica Hegsets un piebilda, ka tiks aizliegts audzēt bārdu, staigāt ar gariem matiem un izcelt savu individuālismu.
Savukārt Donalds Tramps savu vairāk nekā stundu ilgo runu uzsāka ar joku, iznākot uz skatuves un sakot: “Ja jums nepatīk tas, ko es saku, jūs varat pamest zāli. Protams, tad jūs to pametīsiet kopā ar savu dienesta pakāpi un savu nākotni.”
Tramps pieķērās pie “pilsoņu nemieriem”, nosaucot tos par “iekšējo ienaidnieku”. Viņš piebilda, ka situācija “neizies no rāmjiem, ja jūs iesaistīsieties”.
Tramps nesen nosūtīja karavīrus uz Vašingtonu, Losandželosu un Portlendu, Oregonā, lai apkarotu noziedzību un nodrošinātu imigrācijas likumu izpildi.
Tramps arī paziņoja, ka vēlas ASV pilsētas padarīt par militāro spēku “mācību poligoniem”.
Runājot par Hegseta reformām, Tramps sacīja, ka tās ir domātas, lai pasargātu valsti. Prezidents atzinīgi novērtēja arī savu lēmumu pārdēvēt Aizsardzības departamentu par Kara departamentu.
Viņš norādīja, ka Pentagona sekundārais nosaukums ir “ļoti populārs” pat starp viņa kritiķiem un veicinājis to, ko viņš atkārtoti apgalvojis — strauji pieaugošo rekrutēšanas skaitu, ziņo BBC.
Sapulcējušies ģenerāļi un augstākie virsnieki uz notiekošo īsti nereaģēja, pauž BBC.
Tramps teica, ka kopīgiem spēkiem tiek “atmodināts karavīra gars”. Viņš piebilda, ka ir “atrisinājis” septiņus karus un cer arī uz astoto, ja “Hamas” pieņems viņa un Izraēlas izvirzīto priekšlikumu.