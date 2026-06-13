Čempione "Riga" atbrauc uz Ogri un sarūgtina virslīgas debitanti
"Riga" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 17. kārtas mačā viesos ar rezultātu 4:1 (2:0) pārspēja debitanti "Ogre United", kas aizvadīja savu pirmo spēli Ogres stadionā.
Rīdziniekiem vārtus guva Muhameds Badamosi, Raivis Andris Jurkovskis, Maksims Toņiševs un Zinedins M'Hands. Ogrēniešiem vārtus guva Emīls Evelons.
Pirmā puslaika pirmajā pusē mājinieki soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Toņiševu, un uz ogrēniešu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 17. minūtē realizēja Badamosi. 15 minūtes vēlāk pēc divu malējo aizsargu sadarbības Toņiševs piespēlēja Jurkovskim, kurš no apmēram desmit metriem sita bumbu mājinieku vārtos.
Otrā puslaika sākumā, 48. minūtē, Toņiševs soda laukumā apstrādāja bumbu un raidīja to tīklā - 3:0. Deviņas minūtes vēlāk Evelons soda laukumā bija priekšā Toņiševam un vienus vārtus atguva.
Mača 65. minūtē Huans Pereira pie laukuma gala izcīnīja bumbu un piespēlēja M'Handam, kurš nostiprināja "Riga" vadību.
Vēl sestdien līdere RFS Liepājā spēlēs ar "Grobiņu", bet trešās vietas īpašniece "Auda" savā laukumā spēlēs ar "Jelgavu".
Piektdien "Liepāja" cīņā par ceturto vietu turnīra tabulā savā laukumā ar 3:1 uzvarēja "Super Nova" komandu, bet "Tukums 2000" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Daugavpili".
RFS 16 spēlēs ir izcīnījusi 43, bet "Riga" 17 mačos - 42 punktus, "Auda" komandai ir 34 punkti 16 cīņās, bet "Liepājai" - 25 punkti 17 dueļos. Tālāk ir "Super Nova" ar 20 punktiem, "Daugavpils" guvusi 19, "Jelgava" - 15 punktus, "Tukums 2000" komandai ir 14 punkti, "Grobiņai" - 13 punkti, bet Ogres "United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.