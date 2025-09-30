Tramps un Hegsets uzrunā ASV augstākos ģenerāļus un aicina uz militāro reformu
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) štatā Virdžīnijā, Kvantiko Jūras kājnieku bāzē, sākusies noslēpumainā sanāksme, kuru 25. septembrī izziņoja ASV Aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Otrdien, vien dažas stundas pirms iespējamās ASV valdības darbības apturēšanas, ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija sasauca simtiem ģenerāļu un admirāļu uz ārkārtas sanāksmi Jūras kājnieku bāzē Kvantiko, Virdžīnijā. Pirmais uz skatuves kāpa aizsardzības ministrs Pīts Hegsets, kurš uzrunā asi kritizēja ASV armijas iepriekšējo politiku un paziņoja par būtiskām pārmaiņām tās darbībā.
Viņš uzsvēra, ka ASV militārajai vadībai jāsāk rīkoties saskaņā ar "karotāja garu", kura pamatā ir stingra disciplīna, lieliska fiziskā sagatavotība un atteikšanās no "progresīvām ideoloģijām". “Jo ātrāk šeit [militārajā dienestā] darbosies īstie cilvēki, jo ātrāk varēsim virzīt pareizo politiku. Bet, ja vārdi, ko es šodien runāju, liek jūsu sirdij sažņaugties, tad jums vajadzētu rīkoties godprātīgi un atkāpties no amata,” norādīja ministrs.
Hegsets arī paziņoja, ka tiks pārskatīts tas, kā Aizsardzības departaments definē tādus jēdzienus kā “toksiska vadība”, “mobings” un “huligānisms”. “Šie vārdi ir tikuši izkropļoti un izmantoti kā ierocis, lai vājinātu komandierus. Pietiek. Ja tas, ka es prasu augstus standartus, padara mani toksisku – tad lai tā arī būtu,” viņš norādīja.
Tāpat Hegsets uzsvēra, ka kaujas vienībās fiziskie testi turpmāk tiks balstīti uz visaugstākajiem vīriešu fizisko dotību standartiem. “Vai nu tu vari veikt darbu [militārajā dienestā], vai arī nē,” viņš sacīja. “Ja sievietes spēj izpildīt šos fiziskos standartus – lieliski. Ja nē – nāksies samierināties ar realitāti.”
Pēc Hegseta uzrunas uz skatuves kāpa Baltā nama saimnieks Donalds Tramps. Ģenerāļi Trampa uznākšanu uz skatuves uzņemta ar atturīgu klusumu ko pieminēja arī pats Tramps, norādot, ka "viņš nekad nav atradies tik klusā telpā". Tāpat viņš piebilda: “Ja kādam nepatīk, tas, ko es saku – atstājiet telpu. Tomēr līdz ar to izgaisīs arī jūsu [militārā] pakāpe un nākotne [militārajā dienestā].”
Viens no viņa paziņojumiem izraisīja īpašu ģenerāļu uzmanību – Tramps zāles priekšā dalījās pārdomās par savu aizvadītā mēneša rīkojumu, kad pavēlēja novietot divas ASV kodolzemūdenes netālu no Krievijas, reaģējot uz bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva draudiem nepiemērot Krievijai sankcijas. “Tas bija patiešām ir stulbs cilvēks... ,” sacīja Tramps, pieminot Medvedevu. Tāpat Tramps pauda nožēlu, ka viņa centieni izbeigt karu Gazā un Ukrainā nav vainagojušies panākumiem, tomēr padziļināti viņš šiem jautājumiem nepievērsās.
Baltā nama saimnieks savā uzrunā arī ierosināja palielināt ASV armiju. “Domājam par armijas paplašināšanu, jo mums ir tik daudz cilvēku, un ir labi, ka varam atbrīvoties no tiem, kuri nav īsti kvalificēti – fizisku vai garīgu iemeslu dēļ. Jums nav jāpatur visi - jums ir jāizvēlas labākie,” sacīja Tramps. “Viņi visi vēlas strādāk kopā ar jums. Viņi pat būtu gatavi pārņemt jūsu darbu.”
Tāpat Baltā nama saimnieks ierosināja ASV militārajai administrācijai izmantot "bīstamās pilsētas ASV kā militārpersonu un Nacionālās gvardes treniņu poligonus". "Es teicu Pītam [Hegsetam], ka mums vajadzētu izmantot dažas no šīm bīstamajām pilsētām kā mūsu militārpersonu, Nacionālās gvardes, treniņu poligonus. Mēs pavisam drīz dosimies uz Čikāgu - tā ir liela pilsēta ar nekompetentu gubernatoru," norādīja Tramps. Baltā nama saimnieks arī norādīja, ka tādos gadījumos, kad kāds pret militārā dienesta amatpersonām vai viņu transporta līdzekļiem trāpa ar ķieģeli vai kādu citu priekšmetu, virsniekiem "vajadzētu atļaut darīt ar šiem cilvēkiem visu, ko viņi vēlas".
Jāpiemin, ka ASV valdība vēl joprojām nav vienojusies par nākamā gada budžetu. Ja līdz šodienas, 30. septembra, pusnaktij Kongress nepanāks vienošanos, ASV institūcijas nesaņems finansējumu, un Amerikas Savienotajās Valstīs tiks apturēts valdības darbs. Lai pieņemtu nākamā gada izdevumu paketi, republikāņiem ir nepieciešams vismaz septiņu demokrātu atbalsts Senātā.