Pentagons satraucas par Pīta Hegseta fotogēniskumu - aizliedz fotogrāfiem piedalīties preses brīfingos
Pentagons nonācis savdabīgā konfliktā ar presi — iemesls nav slepena informācija vai militāra stratēģija, bet gan, iespējams, Pīta Hegseta ne pārāk veiksmīgais rakurss fotogrāfijās.
Tā rezultātā vairāku ziņu organizāciju fotogrāfiem liegts apmeklēt brīfingus par notiekošo ASV un Izraēlas militāro konfliktu ar Irānu.
Attiecīgās fotogrāfijas, kā tiek ziņots, publicētas pēc Hegseta pirmā brīfinga par šo jautājumu 2. martā, tikai dažas dienas pēc kopīgā militārā trieciena Irānai, kurā tika nogalināts ajatolla Ali Hameneji. Toreiz klātesošo fotogrāfu vidū bija arī “Associated Press”, “Reuters” un “Getty” pārstāvji — mediji ar plašu sasniedzamību, jo to materiālus licencē citi izdevumi visā pasaulē.
Pēc šo attēlu publicēšanas Hegseta komandas locekļi, kā ziņots, pauduši neapmierinātību ar to, kā viņš tajos izskatījies, un tas pamudinājis aizliegt fotogrāfiem piedalīties nākamajos brīfingos 4. un 10. martā.
“Lai efektīvi izmantotu vietu Pentagona brīfingu telpā, mēs atļaujam vienu pārstāvi no katra medija, ja tam nav akreditācijas, izņemot kopīgo preses grupu,” teikts Pentagona preses sekretāra Kingslija Vilsona paziņojumā. “Fotogrāfijas no brīfingiem nekavējoties tiek publicētas internetā sabiedrības un preses vajadzībām. Ja tas kaitē dažu mediju biznesa modelim, tiem būtu jāapsver iespēja pieteikties Pentagona preses akreditācijai.”
Hegseta jaunākais konflikts ar presi nav pirmā reize, kad viņš nonācis asās domstarpībās ar mediju pārstāvjiem.
Oktobrī simtiem Pentagona reportieru nodeva savas akreditācijas, nevis piekrita Trampa administrācijas jaunajiem noteikumiem, tostarp politikai, kas aizliedza žurnālistiem iegūt jebkādu informāciju, kuru valdība nebija atļāvusi izplatīt. Kopš tā laika viņus aizstājis jaunizveidots Pentagona preses korpuss, ko galvenokārt veido labēji noskaņoti neatkarīgie mediji, kas ir draudzīgi Trampa administrācijai, tostarp fotogrāfi, kuriem tagad uzticēts atspoguļot Hegseta preses brīfingus.
Kopš tā laika Pentagons ir sācis izsniegt caurlaides reportieriem, kuri pameta savas darba vietas, lai viņi varētu apmeklēt Hegseta brīfingus.