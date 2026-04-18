Zelenskis brīdina Lukašenko - ja krievu okupanti atkal mēģinās līst valstī no ziemeļiem, viņu sagaida Maduro liktenis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pastāstīja par Krievijas jaunajiem mēģinājumiem ievilkt Baltkrieviju karā pret Ukrainu.
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis sniedzis Ukrainas prezidentam savu ziņojumu.
Pirmkārt, attiecībā uz frontes līniju – esmu pateicīgs visām mūsu vienībām, kas notur savas pozīcijas un atvaira Krievijas uzbrukumus. Aprīlī turpinās straujais okupantu likvidēšanas temps. Krieviem neizdodas pārņemt iniciatīvu frontē, un tas ir svarīgi.
Mēs arī novērojam okupācijas spēku mēģinājumus pārgrupēties – visticamāk, lai kompensētu personāla trūkumu. Šajā kontekstā kļūst arvien skaidrāks, kāpēc militārā aktivitāte Baltkrievijā ir pieaugusi.
Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis brīdināja Baltkrievijas de facto vadību, kuru vada neatzīts prezidents Aleksandrs Lukašenko, par sekām, kas rodas, palīdzot Krievijai karā pret Ukrainu. Prezidents to rakstīja savā "Facebook" lapā, komentējot izlūkdienestu ziņojumu, ka Baltkrievija pierobežas rajonos būvē ceļus Ukrainas teritoriju virzienā un attīsta artilērijas pozīcijas.
Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi delivered his report. First of all, regarding the front line – I am grateful to all our units that are holding their positions and repelling Russian assaults. The high pace of eliminating occupiers continues in April. The Russians are not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2026
Mēs uzskatām, ka Krievija varētu atkal mēģināt ievilkt Baltkrieviju savā karā. Esmu devis norādījumu izmantot atbilstošus kanālus, lai brīdinātu Baltkrievijas de facto vadību par Ukrainas gatavību aizstāvēt savu zemi un neatkarību.
Zelenskis norādīja, ka nesenajiem notikumiem Venecuēlā, kur, kā zināms, janvārī ASV spēki sagūstīja diktatoru Nikolasu Maduro un aizveda to ASV, vajadzētu atturēt Baltkrievijas vadību no kļūdu pieļaušanas.
"Nesenie notikumi Venecuēlā un to sekas varētu atturēt Baltkrievijas vadību no kļūdu pieļaušanas," paziņoja prezidents.
Lukašenko nesen aicināja baltkrievus "mobilizēties", lai "pārdzīvotu šos grūtos laikus", taču neprecizēja, ko tieši viņš domā ar "mobilizāciju". Pirms tam plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka Baltkrievijā aktīvi tiek būvētas Krievijas tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu vadības bāzes.