Baltkrievija zog Ukrainas lauksaimniecības produkciju no Krievijas okupētajām teritorijām un tirgo to ar marķējumu "Ražots Baltkrievijā"
Baltkrievija kopā ar Krieviju ir noteikusi nelegālu lauksaimniecības produktu eksportu no okupētajām Ukrainas teritorijām, jo līdz šim nav ieviestas sankcijas.
Krievijas un Baltkrievijas tandēms turpina izlaupīt Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas. 2025. gadā no reģiona tika eksportēti miljoniem tonnu graudu, un zagtās izejvielas tiek legalizētas ar Baltkrievijas zīmolu, liecina Dezinformācijas apkarošanas centra dati. Saskaņā ar bijušo Baltkrievijas drošības dienestu amatpersonu asociācijas BELPOL veikto izmeklēšanu, 2025. gadā no okupētajām Ukrainas teritorijām tika eksportēti vairāk nekā 2 miljoni tonnu graudu.
Īpašu lomu šajās shēmās spēlē uzņēmumi, kas saistīti ar bijušo Baltkrievijas iekšlietu ministru Vladimiru Naumovu. Tie aktīvi iesaistās rapšu un saulespuķu sēklu eksportā. Baltkrievijas uzņēmumos zagtās izejvielas tiek sajauktas ar vietēji ražotajām un pārdotas ar marķējumu "Ražots Baltkrievijā".
Šo praksi padara iespējamu sankciju politikas nepilnības, jo nav tieša aizlieguma importēt lauksaimniecības produktus no Baltkrievijas. Tā rezultātā "baltkrievu" sēklas materiāla pircēji faktiski finansē Lukašenko režīmu un Krievijas karu pret Ukrainu. Politiskās attīstības centrs uzsver, ka Krievija un Baltkrievija turpina darboties kā līdzdalībnieces Ukrainas ekonomiskajā izlaupīšanā. Nozagtā labība kļūst par instrumentu diktatoriska režīma un agresijas finansēšanai, un starptautiskajai sabiedrībai ir jāaizver šīs nepilnības un jāievieš sankcijas lauksaimniecības produktu importam no Baltkrievijas.