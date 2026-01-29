SAB: Krievija, visticamāk, apslāpēs Baltkrievijas centienus atjaunot saites ar Eiropu
Krievijai patlaban nav tiešas ietekmes pār Aleksandra Lukašenko režīma īstenoto iekšpolitiku, taču abas puses nevēlas pieļaut 2020. gada protestiem līdzīgu iekšpolitisko nestabilitāti, kas Krievijas izpratnē būtu apdraudējums tās interesēm, pirmdien publiskotajā 2025. gada darbības pārskatā vērtē Satversmes aizsardzības birojs (SAB).
Vienlaikus ļoti iespējams, ka Krievija apslāpēs Lukašenko režīma centienus atjaunot attiecības ar Eiropas valstīm, ja tas nebūs izdevīgi Maskavai, uzskata SAB.
SAB informācija liecina, ka Krievija saasināti uztver pat minimālus Baltkrievijas režīma centienus īstenot neatkarīgāku politiku, neraugoties uz Krievijas ietekmes pieaugumu Baltkrievijā un tās izteikti prokrievisko kursu. Krievijas skatījumā Baltkrievijas atgriešanās pie ekonomiskās sadarbības ar Eiropas valstīm veicinās Lukašenko režīma multivektoru ārpolitiku un automātisku Krievijas ietekmes samazinājumu pār Baltkrieviju.
Savukārt potenciāla Lukašenko režīma maiņa, kas nebūtu tieši saskaņota ar Maskavu, tiks uztverta kā apdraudējums Krievijai un tās interesēm Baltkrievijā, norāda SAB.
SAB ieskatā ļoti iespējams, ka Baltkrievija ieņems arvien nozīmīgāku lomu ne tikai Krievijas militāro, bet arī militāri rūpniecisko mērķu sasniegšanai, ja Krievija saglabās agresīvu ārpolitiku pret Rietumvalstīm.
Karš Ukrainā apstiprinot, ka militāra konflikta gadījumā arī Baltkrievijas civilā ekonomika pilnībā kalpos Krievijas militārajām interesēm. Gandrīz droši, ka no Lukašenko režīma perspektīvas militāri industriālās palīdzības sniegšana ir labākais veids, kā sniegt atbalstu Krievijai karā ar Ukrainu, jo Baltkrievijai nav tiešā veidā jāiesaistās karadarbībā, bet režīmam tiek nodrošināti ekonomiski un finansiāli ieguvumi, norādījis SAB.