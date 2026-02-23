Zelenskis paziņo, ka Ukrainas armija veikusi uzbrukumus Baltkrievijā
Zelenskis asi kritizēja oficiālās Minskas nostāju, apgalvojot, ka Ukrainai ir dokumentēti pierādījumi par palīdzību Kremļa režīmam. Ukrainas prezidents arī atklāja, ka armija Baltkrievijā likvidējusi ienaidnieka infrastruktūru.
Intervijā neatkarīgajam Baltkrievijas izdevumam "Dzerkalo" Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka daļa infrastruktūras, kas izmantota dronu uzbrukumos Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas, Ukrainas armija jau ir iznīcinājusi. Tas attiecas uz moderniem retranslatoriem, ko izmanto uzbrukuma bezpilota lidaparātu vadīšanai un koordinēšanai, tostarp tiem, kas vērsti pret enerģētikas objektiem.
"Trīs vai četri jau vairs nav. Mums tas bija jādara," sacīja Zelenskis, komentējot situāciju ar torņiem, caur kuriem, iespējams, tika nodrošināti sakari un veikta lidojumu vadība "Shahed" droniem. Šādi objekti ir tieši saistīti ar uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai un tāpēc tiek uzskatīti par leģitīmiem militāriem mērķiem. Būtībā tas attiecas uz sistēmas elementu demontāžu, kas ļāva veikt uzbrukumus Ukrainas pilsētām.
Minskas loma un Maskavas atbildība
Zelenskis asi kritizēja oficiālās Minskas nostāju, apgalvojot, ka Ukrainai ir dokumentēti pierādījumi par palīdzību Kremļa režīmam. Pēc viņa teiktā, dati "kartēs un video" apstiprina Baltkrievijas teritorijas izmantošanu uzbrukumu atbalstam.
"Tas ir noziegums. Mēs pievērsīsimies šo noziegumu juridiskajiem aspektiem," uzsvēra prezidents.
Paziņojumu konteksts un jaunie riski
Zelenskis īpašu uzmanību pievērsa ziņojumiem par iespējamām Krievijas un Baltkrievijas kopīgām mācībām. Ukrainas ieskatā šādi notikumi jau ir kalpojuši kā aizsegs plaša mēroga iebrukumam. Zelenskis atklāti brīdina, ka jebkura militāra darbība, kas varētu tikt izmantota pret Ukrainu, tiks skatīta caur drošības un militāro draudu prizmu.