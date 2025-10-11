Pēc Lukašenko norādījumiem Baltkrievijā tiek pārbaudīta armijas kaujas gatavība
Baltkrievijas Aizsardzības ministrija sestdien paziņoja par valsts bruņoto spēku plaša mēroga kaujas gatavības pārbaudes sākumu.
Lēmums tika pieņemts pēc Baltkrievijas virspavēlnieka Aleksandra Lukašenko norādījumiem, teikts Aizsardzības ministrijas paziņojumā. Mērķis ir "pārbaudīt karaspēka spēju darboties augstākajā kaujas gatavības pakāpē".
"Tiek veikts pasākumu kopums, lai vienības sasniegtu augstāko kaujas gatavības pakāpi, to virzīšanu uz noteiktiem rajoniem un uzdevumu izpildi saskaņā ar rīkojumu," teikts ministrijas paziņojumā.
Pārbaudes kontroli veic Baltkrievijas Drošības padomes sekretariāts. Iepriekš līdzīgas mācības tika rīkotas laikā, kad kaimiņvalsts Krievijas teritorijā notika pastiprinātas militārās aktivitātes vai kopīgi manevri ar Krievijas karaspēku.
Septembrī Baltkrievijas teritorijā notika Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad 2025".