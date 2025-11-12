Lietuvas ārlietu ministrs: robeža ar Baltkrieviju paliks slēgta, kamēr Lukašenko turpinās radīt draudus NATO
Lietuvas robežu ar Baltkrieviju nav iespējams atvērt, kamēr Minska turpina saasināt situāciju, trešdien paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko ir devis rīkojumu sākt sarunas ar Lietuvas amatpersonām, lai normalizētu situāciju uz abu valstu robežas, tomēr Minskas režīms aizliedz Lietuvas kravas automašīnām atgriezties Lietuvā un nevēršas pret kontrabandas gaisa balonu palaišanu uz Lietuvu,. Tādēļ Budris intervijā Lietuvas sabiedriskajam radio uzsvēra, ka Baltkrievijas paustā vēlme sākt sarunas ir maldinoša.
"Lukašenko sagrābj ķīlniekus un cenšas visu situāciju pārvērst par nesaskaņām, kas it kā prasa sarunas, un tas visus maldina. Jo būtība ir tāda, ka ir uzsākts hibrīduzbrukums. Kā mēs atrisināsim šo situāciju? Kad Lukašenko pārstās traucēt mūsu gaisa satiksmi, pārstās radīt draudus NATO, viņš apdraud Eiropas Savienību, viņš ir uz eskalācijas robežas, līdz pat karstajām fāzēm. Kad viņš to pārstās darīt, mēs varēsim atvērt robežas," paziņoja Budris.
"Režīmam ir jākontrolē meteoroloģiskie baloni, jāizbeidz traucēt mūsu gaisa satiksmi, un tad mums nebūs iemesla turēt robežkontroles punktus slēgtus. Režīms ir nolēmis turpināt saasināt situāciju un ņemt par ķīlniekiem mūsu uzņēmumu aktīvus un uzņēmumus, tādējādi palielinot spriedzi. Mēs nedrīkstam padoties un zaudēt koncentrēšanos," viņš uzsvēra.
Ministrs norādīja, ka ASV administrācija ir informēta par situāciju ar Baltkrieviju un ir "iesaistīta šajā jautājumā". Viņš cer, ka šis jautājums būs viens no svarīgākajiem jautājumiem ASV darba kārtībā.
"Lukašenko tā rīkojas pret ASV sabiedroto. Mēs neesam vienā kategorijā ar Baltkrieviju, mēs esam sabiedrotie, kas viens otram ir apsolījuši aizstāvēt viens otra vitālās intereses," uzsvēra Budris.
Otrdien Lietuvas Ārlietu ministrija Baltkrievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim iesniedza kārtējo notu par vairākkārtējiem Lietuvas gaisa telpas pārkāpumiem, ko Viļņa uzskata par hibrīduzbrukumu.
Baltkrievijas vēstniecības pārstāvis uz ministriju tika izsaukts pēc tam, kad 8. un 10. novembrī atkal tika traucēta satiksme Lietuvas gaisa telpā, jo no Baltkrievijas lidojošas meteozondes, kuras izmanto kontrabandisti, apdraudēja civilās aviācijas un sabiedrības drošību, norādīja Ārlietu ministrijā.
Kaimiņvalsts pagaidu pilnvarotais lietvedis atkal tika brīdināts, ka atkārtotu valsts robežas pārkāpumu no Lietuvas teritorijas gadījumā Lietuva patur sev tiesības paplašināt valdības oktobra beigās ieviestos ierobežojumus abu valstu robežas šķērsošanai.
Viļņa arī pieprasīja, ka Baltkrievija nekavējoties rīkojas, lai novērstu tādus hibrduzbrukumus no savas teritorijas.
Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Oktobra beigās tādu balonu radīto risku dēļ vairākkārt tika apturēta gaisa satiksme Viļņas lidostā, kā arī vienreiz Kauņas lidostā, ietekmējot ap 150 reisu un vairāk nekā 20 000 pasažieru. Saistībā ar to Lietuva līdz novembra beigām ir slēgusi robežu ar Baltkrieviju, tomēr nosakot atsevišķas cilvēku grupas, kam atļauts šķērsot robežu.
Lietuvas līderu vērtējumā meteozondes ir Baltkrievijas hibrīduzbrukums, par kura organizēšanu autoritārais Lukašenko režīms ir informēts. Arī Eiropas Savienības līderi ir nosodījuši Minskas rīcību, un NATO ir izteikusi savu atbalstu Lietuvai.
Saistībā ar robežas slēgšanu Lukašenko Baltkrievijas ārlietu ministram Maksimam Rižankovam uzdevis organizēt sarunas ar Lietuvas amatpersonām, lai normalizētu situāciju un pilnībā atjaunotu robežkontroles punktu darbību.
Vienlaikus Lietuva nav saņēmusi atbildi uz lūgumu Baltkrievijai atļaut no valsts izbraukt Lietuvas kravas automašīnām.
Lukašenko pirmdien draudēja konfiscēt vairāk nekā 1000 Lietuvas kravas automašīnu, kas iestrēgušas Baltkrievijā, jo Lietuva līdz novembra beigām slēdza robežu, savukārt Baltkrievija aizliedza Lietuvas kravas automašīnām pārvietoties pa valsts teritoriju.
Budris intervijā portālam "15min.lt" uzsvēra, ka Lukašenko nediktēs sarunu noteikumus.