VIDEO: Zelenska joks par Lukašenko un Putinu forumā Polijā izraisa spēcīgu reakciju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar ironiju komentēja Aleksandra Lukašenko izteikumus par "Putina miera iniciatīvu", uzstājoties Varšavas drošības forumā. Viņa atbilde izsauca zālē smieklus un aplausus.
Uzrunas laikā Zelenskis norādīja, ka Donalda Trampa retorika attiecībā uz Ukrainu un karu ar Krieviju ir krasi mainījusies. Prezidents lika noprast, ka Baltajam namam ir skaidra izpratne par Ukrainas pozīcijām un tās miera plānu.
Pēc tam foruma moderatore uzdeva Zelenskim jautājumu par neseno Lukašenko komentāru, kurā viņš pēc tikšanās ar Putinu apgalvoja, ka pastāv "Krievijas miera plāns", kuru it kā atbalsta arī Vašingtona.
Ukrainas prezidents atbildēja, ka 71 gadu vecais Lukašenko ir "izolējies un dzīvo savā pasaulē", kuru viņš pats uzbūvējis trīsdesmit varas gados. Pēc Zelenska teiktā, laiku pa laikam šajā pasaulē iegriežas arī 73 gadus vecais Putins, lai "par kaut ko parunātu".
Zelenskis, smaidot, piebilda, ka neplāno nopietni reaģēt uz divu cienījama vecuma cilvēku izteikumiem:
"Viņš dzīvo savā pasaulē. Un šajā pasaulē viņam mājās ik pa laikam ieiet Putins, tāpēc viņi par kaut ko tur runā... Nu, divi tādi veci cilvēki. Nu, grūti kaut ko komentēt. Lai runājas," sacīja viņš.
Šī frāze izraisīja smieklus zālē, un pēc moderatores replikas sekoja aplausi, raksta "Dialog.ua".