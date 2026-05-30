Zelenskis brīdina par iespējamu masveida triecienu Kijivai
Rietumvalstu partneri ir veikuši pārrunas ar Krieviju saistībā ar iespējamu masveida raķešu triecienu Kijivai, ko Kremlis varētu plānot tuvākajā naktī, taču tas nenozīmē, ka uzbrukuma draudi ir mazinājušies, ikvakara videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Prezidents aicināja iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un neignorēt gaisa trauksmes signālus, jo izlūkdienestu informācija par masveida trieciena iespējamību joprojām ir aktuāla.
"Mēs zinām, ka partneri par šo jautājumu ir runājuši ar krieviem. Taču nav ticības tam, ka kāds tur Maskavā nāks pie prāta," uzsvēra Zelenskis, piebilstot, ka visas Aizsardzības spēku vienības ir gatavas atvairīt iespējamo uzbrukumu.
Viņš norādīja, ka Ukrainas aizstāvjiem stabili izdodas notriekt 90 līdz 93 procentus no uzbrūkošajiem "Shahed" tipa trieciendroniem. Vienlaikus noris aktīvs darbs ar sabiedrotajiem, lai piesaistītu jaunus ieguldījumus "PURL" programmā un atrastu citus veidus spārnoto un balistisko raķešu iegūšanai pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanai.
Nesen Krievija publiski paziņoja par nodomu pāriet pie "sistēmiskiem triecieniem" pa Kijivu un aicināja ārvalstu pārstāvniecības pamest pilsētu.
Jau iepriekš Zelenskis brīdināja, ka, saskaņā ar izlūkdienestu datiem, Krievija tuvākajā diennaktī varētu veikt apjomīgu kombinēto uzbrukumu Ukrainai, vienlaikus izmantojot gan dronus, gan spārnotās un balistiskās raķetes. Ukrainas puse fiksē aktīvu gatavošanos šādam triecienam.