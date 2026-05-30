NATO izspēlē Krievijas iebrukumu Lietuvā: Putina armiju lupatās satriektu mākslīgā intelekta dronu spiets
Ziemeļatlantijas alianse veikusi militāro simulāciju, izspēlējot iespējamo Krievijas iebrukumu Lietuvā. Kā vēsta britu izdevums "The Times", rezultāti nesuši negaidītu pavērsienu – atklājies, ka Vladimira Putina armiju burtiski "samaltu" mākslīgā intelekta (MI) vadītu dronu spieti.
Saskaņā ar militāro analītiķu izstrādāto scenāriju Krievija uzbrūk Lietuvai vienlaikus no trim virzieniem – caur Baltkrieviju, Kaļiņingradas apgabalu un arī caur Latvijas austrumiem.
Sliktākajā notikumu attīstības variantā Lietuvas galvaspilsēta Viļņa nonāktu teju pilnīgā ielenkumā jau piektajā kara dienā.
Droni iznīcina trešdaļu armijas
Taču otrajā kara spēļu simulācijā tika ieviests būtisks faktors – Lietuvas un Vācijas spēku rīcībā tika nodoti tūkstošiem modernu, ar mākslīgo intelektu aprīkotu dronu.
Šajā scenārijā Krievijas ofensīva faktiski izgāzās un burtiski noslīka asinīs.
Jau pirmajās desmit dienās MI dronu spieti spēja iznīcināt vairāk nekā trešdaļu no iebrucēju karaspēka.
Kā skaidro eksperti, šādi bezpilota lidaparāti ir ārkārtīgi bīstami, jo spēj patstāvīgi atrast mērķus pat spēcīgu radioelektroniskās cīņas (REC) traucējumu apstākļos.
Turklāt tas nav tikai zinātniskās fantastikas scenārijs – "The Times" norāda, ka šāda veida tehnoloģijas jau gandrīz gadu tiek reāli pielietotas kaujas laukos Ukrainā.
Kāds no simulācijas dalībniekiem uzsvēris: ja Baltijas valstu rīcībā būtu pietiekams daudzums šādu viedo dronu, tās spētu patstāvīgi aizturēt un novājināt Krievijas ofensīvu līdz brīdim, kad palīgā ierastos NATO spēki.