Pēc Orbāna sakāves vēlēšanās pēkšņi pazudis Ungārijas ārlietu ministrs Sijārto
Pēc Orbāna sakāves ārlietu ministrs Pēters Sijārto pēkšņi pazuda no sabiedrības redzesloka un apklusa sociālajos medijos. Uzmanība Sijārto pastiprinājās, pēc tam, kad parādījās informācija par viņa iepriekšējiem kontaktiem ar Krievijas līderiem.
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto pazuda un pārtrauca parādīties sabiedrībā pēc Viktora Orbāna sakāves parlamenta vēlēšanās. Ungāru medijs "444.hu" vēsta, ka Ungārijas ārlietu ministrs neparādījās kopā ar Orbānu sakāves atzīšanas laikā un ir pārtraucis savu aktivitāti sociālajos medijos.
Sijārto pēdējais ieraksts "Facebook" parādījās 12. aprīļa pēcpusdienā, aicinot "Fidesz" atbalstītājus balsot. Pēc tam, Orbāna politiskās sakāves laikā, ministrs faktiski pazuda no plašsaziņas līdzekļiem. Vēlēšanu uzvarētājs Pēters Maģars jau ir solījis izmeklēt Orbāna svītas saites ar Krieviju. Pēc tam, kad parādījās informācija par noklausītām sarunām ar Krievijas amatpersonām, Sijārto tika turēts aizdomās par nodevību.
Tikmēr medijs "24.hu" ziņo, ka lidmašīna "Dassault Falcon 7X" ar reģistrācijas numuru 607, ko bieži izmanto Pēters Sijārto, pirmdienas rītausmā atstāja Ungārijas gaisa telpu. Agri no rīta tā pacēlās no Kečkemetas lidostas un parādījās pie Ēģiptes krastiem, no kurienes turpināja lidojumu Sarkanās jūras virzienā. Lidmašīna atradās Tuvajos Austrumos arī pagājušajā nedēļā, 6. un 7. aprīlī, kad tā veica piestāšanu Omānā.
Letadlo, které často používá Péter Szijjártó, Dassault Falcon 7X r.č. 607, v pondělí za úsvitu opustilo maďarský vzdušný prostor. Brzy ráno odletělo z letiště Kecskemét a objevilo se u pobřeží Egypta, odkud pokračovalo v letu směrem k Rudému moři.— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) April 13, 2026
Arī cita "KC-390 Millennium" militārā transporta lidmašīna, ko Ungārijas Aizsardzības spēki iegādājās pagājušajā gadā, naktī veica ātru Āfrikas apli. "KC-390 Embraer" izlidoja uz Tripoli neilgi pēc pusnakts un no rīta atgriezās Ungārijas bāzē.
Ungārijas Aizsardzības spēki vēstīja "Telex", ka laikā no šī gada 11. aprīļa līdz 3. maijam Kotdivuārā un Lībijā notiks starptautiskās speciālo operāciju mācības "Flintlock 26", kur piedalīsies arī Ungārijas Aizsardzības spēku norādītie spēki. Tas varētu izskaidrot transporta lidmašīnas ceļojumu.
"Fidesz" valdības ārlietu ministrs pirmdien signalizēja par savu atkalparādīšanos, publicējot jaunu fotoattēlu "Facebook". "hvg.hu" 13. aprīļa rītā izdevās nofotografēt prokrievisko politiķi pie Ārlietu un tirdzniecības ministrijas ēkas, kad viņš gāja uz savu minivenu, raksta izdevums.
Megtaláltuk Szijjártó Pétert – fotók https://t.co/eIqXMQQB6r pic.twitter.com/E8KRTyRo4a— hvg.hu (@hvg_hu) April 13, 2026
Pirmajā preses konferencē pēc uzvaras kāds atnesa Maģāram avīzi, un "Tisza" līderis teica, ka Pēters Sijārto ir ieradies Ārlietu ministrijā, un viņi ir sākuši iznīcināt sankciju dokumentus. "Es varu viņiem pateikt, ka ar to nepietiks," atzīmēja Maģārs.
"Normālā varas nodošanas procesā," paziņoja Maģārs, aizejošais premjerministrs "dalās ar nacionālajai drošībai svarīgu informāciju". Pēc Maģāra teiktā, šeit viss ir savādāk, daudz kas nav zināms, pastāv slepeni līgumi un dokumenti, par kuriem mēs neko nezinām. Viņš norādīja uz nezināmām starptautiskām saistībām un aizdevumiem. Viņš uzskata par svarīgu uzdevumu iegūt visus dokumentus, kas "palika pēc iznīcināšanas".
Pazušana Orbāna krišanas laikā
Orbāna parlamenta vēlēšanas Ungārijā beidzās ar graujošu sakāvi. Saskaņā ar provizoriskiem rezultātiem opozīcijas partija "Tisza", kuru vada Pēters Maģars, ieguva pārliecinošu vairākumu un faktisku kontroli pār parlamentu. Tas bija smagākais politiskais trieciens Orbānam pēdējo gadu laikā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Sijārto pazušana ir radījusi jautājumus Ungārijas plašsaziņas līdzekļos. Viņa prombūtne ir īpaši pamanāma, jo viņš joprojām bija viens no Orbāna publiskākajiem un lojālākajiem sabiedrotajiem.
Sijārto saikne ar Krieviju
Pastiprinātā uzmanība Sijārto ir saistīta arī ar nesenajām publikācijām par viņa kontaktiem ar Maskavu. Iepriekš tiešsaistē noplūda viņa sarunu ieraksti ar Sergeju Lavrovu par sankcijām pret Krievijas personām. Izmeklēšanā atklāts, ka saruna notikusi 2024. gada 30. augustā. Lavrovs nepārprotami norādīja, ka zvana "pēc Ališera lūguma", pēc kā Sijārto apstiprināja, ka lieta jau virzās uz priekšu ES līmenī un ka Budapešta darīs "visu iespējamo", lai panāktu sankciju atcelšanu. Pēc vairākiem mēnešiem Usmanova māsa patiešām tika izņemta no sankciju saraksta. Avoti Eiropas institūcijās norādīja, ka Sijārto komunikācijas stils ar Lavrovu, šķiet, atgādinājis padotā stila saziņu.
Iepriekš jau tika ziņots, ka Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto gadiem ilgi informē savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu par Eiropas Savienības (ES) sanāksmju detaļām. Sijārto regulāri "ES sanāksmju pārtraukumos zvanīja pa telefonu, lai sniegtu savam Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam "tiešraides reportāžas par apspriesto" un iespējamiem risinājumiem".
Sijārto ir viens no galvenajiem spēlētājiem Orbāna valdībā, kas ir atbalstījusi Maskavas intereses ES un NATO, arī centienus izjaukt atbalstu Ukrainai.