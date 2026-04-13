Teju pēc visu balsu saskaitīšanas Ungārijā apstiprināta opozīcijas uzvara un Orbāna ēras gals
Svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi opozīcijas konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza"), liecina rezultāti, kas iegūti pēc teju visu balsu saskaitīšanas.
Pētera Maģara vadītā "Tisza" izcīnījusi 138 no 199 parlamenta vietām, liecina pēc 97,35% balsu saskaitīšanas iegūtie rezultāti.
Par "Tisza" balsojuši 53,6%, bet līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna partiju "Fidesz" 37,8%, un jaunajā parlamentā tai būs 55 vietas.
Orbāns sakāvi atzinis un apsveicis Maģaru ar uzvaru.
Premjers sacīja, ka vēlēšanu rezultāti ir saprotami, raksturojot tos kā sāpīgus, un piebilda, ka "Fidesz" kalpos Ungārijai, esot opozīcijā.
Ungārijas vēlēšanu rezultātus atzinīgi novērtējusi Eiropas Komisijas (ES) prezidente Urzula fon der Leiena.
"Eiropas sirds Ungārijā šonakt sit spēcīgāka," platformā "X" pauda fon der Leiena. "Ungārija ir izvēlējusies Eiropu. Eiropa vienmēr ir izvēlējusies Ungāriju. Valsts atgriezusies uz Eiropas ceļa. Savienība kļuvusi spēcīgāka."