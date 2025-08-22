Piegāde pa naftas vadu "Družba" pārtraukta vismaz uz piecām dienām, žēlojas Ungārijas ārlietu ministrs Sijārto
Naftas piegāde Ungārijai un Slovākijai no Krievijas pa naftas cauruļvadu "Družba" nule notikušā Ukrainas trieciena dēļ apturēta vismaz uz piecām dienām, platformā "X" piektdien prognozēja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto. "Būsim atklāti - ar šiem uzbrukumiem Ukraina galvenokārt kaitē nevis Krievijai, bet gan Ungārijai un Slovākijai," klāstīja ministrs.
Sijārto arī publicējis aicinājumu Eiropas Komisijai, lai tā "garantē energoapgādes drošību" Eiropas Savienības (ES) valstīm. Aicinājumu līdz ar Sijārto parakstījis arī Slovākijas ārlietu ministrs Jurajs Blanārs.
"Ņemot vērā, ka ES un tās dalībvalstis pēdējos gados ir sniegušas Ukrainai atbalstu simtiem miljardu eiro vērtībā, mēs uzskatām par nepieņemamu Ukrainas rīcību, kas nopietni apdraud Ungārijas un Slovākijas energoapgādes drošību," teikts aicinājumā.
Ukraina regulāri veic triecienus Krievijas naftas rūpniecības objektiem, tādējādi kaitējot Krievijas armijas apgādei ar naftas produktiem, kā arī Kremļa iespējām finansēt karu no naftas tirdzniecības peļņas.
Pie varas Ungārijā un Slovākijā šobrīd ir Maskavai draudzīgi noskaņotas valdības, kas regulāri kavē sankciju noteikšanu Krievijai un atbalsta sniegšanu Ukrainai.
Ukraina atkārtoti veikusi dronu uzbrukumu naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Krievijas naftu saņem Ungārija un Slovākija, piektdien pavēstīja Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.
Trieciens veikts Krievijas Brjanskas apgabalā.
Droni trāpīja naftas pārsūknēšanas stacijai "Uņeča", kurai Ukrainas spēki uzbruka jau 13.augusta naktī.
Stacija "Uņeča", kas atrodas Brjanskas apgabala Uņečas rajonā, ir lielākais mezgls naftas cauruļvadā "Družba".