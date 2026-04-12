"Krievi, vācieties mājās!": Budapeštā līksmo par Putina sabiedrotā Orbāna izgāšanos vēlēšanās
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā ļaužu jūra līksmo par opozīcijas līdera Pētera Maģara vadītās “Tisza” partijas pārliecinošo uzvaru parlamenta vēlēšanās, kuras pielika punktu Viktora Orbāna 16 gadu ilgajai valdīšanai. Šī uzvara ir jo vairāk būtiska, jo tieši pirms 70 gadiem padomju armija ar tankiem apspieda Ungārijas demokratizācijas centienus, bet reformatoru premjerministru Imri Naģu pakāra. Savukārt Orbāns visus šos gadus bijis uzticams Kremļa sabiedrotais.
Uzrunā Maģars paziņoja, ka viņa uzvara nav vienas partijas uzvara pār citu, bet ungāru triumfs pār saviem apspiedējiem, savukārt Ungārija atkal vēlas būt Eiropas valsts. “Krievi, vācieties mājās!” pūlis ar šādiem saukļiem pauda savu attieksmi par Orbāna sakāvi.
Ungāri ar šo balsojumu ir pateikuši “jā Eiropai”, uzsvēra Maģars, kurš aicināja ļaužu jūru svinēt mierīgi, bet rīt sākt valsts “ārstēšanu”. Vienlaikus viņš aicināja Orbānu nelikt sprunguļus jaunās valdības izveides procesā, kā arī aicināja viņa “marionetes” valdībā atstāt amatu. Viņš arī solīja valsts institūciju reformēšanu un saukt pie atbildības “valsts izzadzējus”.
Maģars arī solīja atjaunot Ungārijas ciešās attiecības ar Eiropas Savienību un NATO. "Ungārija ir bijusi Eiropā 1000 gadus un tur paliks," viņš paziņoja. Pirmajā vizītē kā premjerministrs viņš grasās doties uz Varšavu, pēc tam Vīni un Briseli.
Ungārijā svētdien noslēgusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kurā rekordlielais balsotāju skaits pielika punktu 16 gadus ilgajam premjerministra Viktora Orbāna varas periodam. Kā liecina Ungārijas Nacionālās vēlēšanu komisijas dati tās interneta vietnē, šobrīd saskaitīti 96,89 procenti balsu, un 199 mandātu Nacionālajā asamblejā Orbāna pārstāvētā nacionālkonservatīvā partija "Fidesz" pašlaik iegūst tikai 55 mandātus (27,64% balsu), kamēr tās opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Maģara vadībā — 138 (69,35% balsu).
Lai "Tisza" varētu sākt demontēt Orbāna mantojumu, tai jāiegūst konstitucionālais vairākums 133 mandāti.
Kad kļuva skaidrs, ka "Fidesz" cieš sakāvi, Orbāns uzrunāja savus atbalstītājus: "Vēlēšanu rezultāts ir skaidrs un sāpīgs". Viņš pateicās divarpus miljoniem vēlētāju, kuri līdz šim ir balsojuši par viņa partiju, un solīja, ka viņus nekad nepievils. “Mēs nekad nepadodamies — tas ir tas, ko cilvēki par mums zina, mēs nekad nepadodamies. Turpmākajās dienās dziedēsim savas brūces.”
Pirms vēlēšanām Orbāna propagandisti centās radīt paniku, ka Ukraina bezmaz vai iebruks, lai panāktu sev vēlamo vēlēšanu rezultātu. Krievijas medijos ļoti iecienītais Pamattiesību centra analītiķis Zoltans Koškovičs, kurš pastāvīgi sunī Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski, slavē Krieviju un tās “viedo vadītāju” Putinu, savā “X” kontā jau stāsta, ka “Zelenska režīms nosūta savus rīkļurāvējus uz Ungāriju, lai mēģinātu organizēt Maidanu”.
Zelenska, Ukrainas un arī Eiropas Savienības vadītāju vainošana visās Ungārijas nelaimēs ir viens no Orbāna partijas vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, daudzviet izlīmēti plakāti ar "ļaunajiem tēliem" Zelenski, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kā arī Orbāna galveno konkurentu Maģaru ar aicinājumiem "neļaut Zelenskim smieties pēdējam". Gan Orbāns, gan viņa padotie pastāvīgi aicina Ukrainu piekāpties Krievijai un atdot tai visu, ko tā prasa.
Zelenskis jau apsveicis Maģaru ar uzvaru: "Ukraina vienmēr tiekusies pēc labām kaimiņattiecībām ar visiem Eiropā, un esam gatavi uzlabot savu sadarbību ar Ungāriju."
Many thx @JDVance ❤️🇪🇺 pic.twitter.com/oa2Q2sY7Dp— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 11, 2026
Dzēlīgi komentētāji aktīvi publicē ekrānuzņēmumus no likmju likšanas platformas “Polymarket”, kas liecina par krasām izmaiņām pēc ASV viceprezidenta un viena no kategoriskākajiem Ukrainas kritizētājiem Džeimsa Vensa atklātās aģitācijas par labu Orbānam. Maza nianse, par Orbānu tikpat aktīvi aģitējošais Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors tur strādā par padomdevēju, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.