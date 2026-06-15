Ne visas slavenību kāzas noritēja tik pasakaini, kā faniem šķita...
Slavenības
Šodien 06:42
Pirms kāzām vēl zvanīja bijušajai? 10 slavenību kāzas, kurās aiz skaistās fasādes slēpās pamatīga drāma
Lai arī ikviena dzīvē kāzas parasti saistās ar priecīgu notikumu, ko atzīmē ģimenes un draugu lokā, slavenību pasaulē viss ne vienmēr norit tik gludi. Aiz skaistajām fotogrāfijām un rūpīgi veidotā publiskā tēla reizēm slēpjas pavisam cita aina — aizvainojumi, asaras, nesaskaņas un pat ģimenes drāmas.
Gadu gaitā slavenību kāzas vienmēr bijušas ilgi gaidīts notikums — visi vēlas redzēt grezno līgavas kleitu, laimīgo līgavaini, izsmalcinātos viesus un pirmo jaunlaulāto skūpstu. Tieši to mēs bieži arī redzam, lai gan aizkulisēs viss ne vienmēr ir tik skaisti un sapņaini.
No strīdiem par viesu sarakstu līdz izmisīgam zvanam bijušajai mīlestībai — šīs ir slavenību kāzas, par kurām klīda runas, ka aiz skaistās fasādes slēpusies pamatīga drāma.