Orbāns atzīst sakāvi Ungārijas parlamenta vēlēšanās
Ungārijā svētdien noslēgusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kas varētu pielikt punktu 16 gadus ilgajam premjerministra Viktora Orbāna varas periodam, un vēlētāju aktivitāte sasniegusi rekordaugstu līmeni. Kad saskaitīti jau vairāk nekā 60 procenti balsu, viss liecina par Orbāna graujošu sakāvi.
Kā liecina Ungārijas Nacionālās vēlēšanu komisijas dati tās interneta vietnē, šobrīd saskaitīti 60,24 procenti balsu, un 199 mandātu Nacionālajā asamblejā Orbāna pārstāvētā nacionālkonservatīvā partija "Fidesz" pašlaik iegūst tikai 56 mandātus, kamēr tās opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā — 136.
Lai "Tisza" varētu sākt demontēt Orbāna mantojumu, tai jāiegūst konstitucionālais vairākums 133 mandāti.
Maģars jau pavēstījis, ka Orbāns viņu apsveicis ar uzvaru.
Prime Minister Viktor Orbán has just called to congratulate us on our victory.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026
Kad kļuvis skaidrs, ka "Fidesz" cieš sakāvi, Orbāns uzrunāja savus atbalstītājus: "Vēlēšanu rezultāts ir skaidrs un sāpīgs". Viņš pateicās divarpus miljoniem vēlētāju, kuri līdz šim ir balsojuši par viņa partiju, un solīja, ka viņus nekad nepievils. “Mēs nekad nepadodamies — tas ir tas, ko cilvēki par mums zina, mēs nekad nepadodamies. Turpmākajās dienās dziedēsim savas brūces.”
I asked Viktor Orban a question this morning. Pathetic response, but the pause says it all. pic.twitter.com/brlKUDI9fO— Francis Farrell (@francisjfarrell) April 12, 2026
Pirms vēlēšanām Orbāna propagandisti centās radīt paniku, ka Ukraina bezmaz vai iebruks, lai panāktu sev vēlamo vēlēšanu rezultātu. Krievijas medijos ļoti iecienītais Pamattiesību centra analītiķis Zoltans Koškovičs, kurš pastāvīgi sunī Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski, slavē Krieviju un tās “viedo vadītāju” Putinu, savā “X” kontā jau stāsta, ka “Zelenska režīms nosūta savus rīkļurāvējus uz Ungāriju, lai mēģinātu organizēt Maidanu”.
Zelenska, Ukrainas un arī Eiropas Savienības vadītāju vainošana visās Ungārijas nelaimēs ir viens no Orbāna partijas vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, daudzviet izlīmēti plakāti ar "ļaunajiem tēliem" Zelenski, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kā arī Orbāna galveno konkurentu Maģaru ar aicinājumiem "neļaut Zelenskim smieties pēdējam". Gan Orbāns, gan viņa padotie pastāvīgi aicina Ukrainu piekāpties Krievijai un atdot tai visu, ko tā prasa.
Many thx @JDVance ❤️🇪🇺 pic.twitter.com/oa2Q2sY7Dp— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 11, 2026
Dzēlīgi komentētāji aktīvi publicē ekrānuzņēmumus no likmju likšanas platformas “Polymarket”, kas liecina par krasām izmaiņām pēc Džeimsa Vensa atklātās aģitācijas par labu Orbānam. Maza nianse, par Orbānu tikpat aktīvi aģitējošais Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors tur strādā par padomdevēju, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.
Galīgie balsu skaitīšanas rezultāti gaidāmi pirmdienas rītā.