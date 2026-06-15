Ārsts nosauc ideālo temperatūru veļas mazgāšanai un pārsteidz miljoniem cilvēku
TV raidījumu vadītājs un ārsts doktors Kasands van Tulekens izraisījis plašas diskusijas pēc tam, kad pastāstīja, kādā temperatūrā, viņaprāt, būtu jāmazgā lielākā daļa apģērba.
Eksperts atzina, ka izvairās no 90 un 40 grādu mazgāšanas režīmiem, bet ikdienas apģērbam dod priekšroku ievērojami zemākām temperatūrām. Par to viņš stāstīja BBC raidījuma "Morning Live" ēterā.
Ārsts skaidroja, ka mazgāšana 90 grādu temperatūrā patiešām iznīcina baktērijas, taču šāda temperatūra var nopietni bojāt audumus un ievērojami palielināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc viņa teiktā, šo režīmu vajadzētu izmantot tikai izņēmuma gadījumos.
Kāpēc 90 grādi ne vienmēr ir labākā izvēle
Eksperts norādīja, ka šāda temperatūra faktiski ir tuva vārīšanai. Pēc viņa domām, šāda apstrāde var saīsināt apģērba kalpošanas laiku un padarīt mazgāšanu ievērojami dārgāku.
Savukārt 60 grādu režīmu viņš uzskata par lietderīgu situācijās, kad nepieciešama pastiprināta dezinfekcija. Piemēram, ja mājās kāds ir saslimis vai pastāv infekciju, tostarp norovīrusa, izplatīšanās risks.
Kas nav kārtībā ar mazgāšanu 40 grādu temperatūrā?
Vislielāko pārsteigumu skatītāju vidū izraisīja ārsta attieksme pret 40 grādu mazgāšanas režīmu. Viņaprāt, šādai temperatūrai nav būtisku priekšrocību.
"Tā ir pārāk augsta temperatūra, lai taupītu enerģiju, un pārāk zema, lai iznīcinātu mikroorganismus," viņš skaidroja.
Tā vietā ārsts iesaka izvēlēties vai nu augstākas temperatūras mazgāšanu gadījumos, kad nepieciešama dezinfekcija, vai arī izmantot ekonomiskākus mazgāšanas režīmus, kas patērē mazāk elektroenerģijas.
Pēc speciālista teiktā, pārejot no 40 grādu uz 30 grādu mazgāšanas režīmu, elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt gandrīz par 40%. Savukārt lielāko daļu ikdienas apģērba viņš mazgā vēl zemākā temperatūrā – aptuveni 20 grādos.
Kāpēc eksperts izvēlas 20 grādu temperatūru?
Doktors Kasands stāsta, ka 20 grādu temperatūrā mazgā gandrīz visu savu apģērbu, izņemot sporta tērpus. Pēc viņa teiktā, šāds režīms ļauj samazināt elektroenerģijas izmaksas pat par 62%, salīdzinot ar mazgāšanu 40 grādu temperatūrā.
Tomēr viņš uzsvēra, ka, mazgājot veļu zemā temperatūrā, lielāka uzmanība jāpievērš pašas veļasmašīnas kopšanai. Jo īpaši regulāri jātīra mazgāšanas līdzekļu nodalījums, jāizslauka veļas tvertne un periodiski jāpalaiž ražotāja paredzētās speciālās tīrīšanas programmas.