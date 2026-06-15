Neparasts skats Jelgavas novadā: debesīs izveidojies piltuvveida mākonis
Jelgavas novadā pirmdien novērots neparasts un iespaidīgs dabas skats — debesīs izveidojies piltuvveida mākonis.
Tas manīts ap plkst. 11.00–11.05 starp Vārpu un Vītoliņiem. Pagaidām nav ziņu, ka piltuvveida mākonis būtu sasniedzis zemes virsmu, tāpēc to nevar uzskatīt par virpuļviesuli jeb tornado, skaidro Eiropas Bīstamu vētru laboratorijas novērotājs Martins Bergšteins.
Jelgavas Novadā, starp Vārpu un Vītoliņiem (+/- 56.690N, 23.702E), ap pl. 11.00 - 11.05 izveidojies piltuvveida mākonis. Pagaidām nav ziņu, ka tas būtu sasniedzis zemes virsmu, tāpēc par virpuļviesuli (tornado) to uzskatīt nevar.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) June 15, 2026
📸 1. Sindija / 2. Signe… pic.twitter.com/Vypt5QELJn
Piltuvveida mākoņi var veidoties nestabilos laikapstākļos, kad atmosfērā ir labvēlīgi apstākļi rotējošu gaisa plūsmu attīstībai. Piltuvveida mākonis vizuāli var līdzināties tornado sākuma stadijai, taču par virpuļviesuli to sauc tikai tad, ja tas sasniedz zemi.
🌪️ Te arī video no manas meteoroloģisko novērojumu kameras Jelgavā (pl. 10.57 - 11.10) skatā pāri RAF rajonam uz Vītoliņu pusi (Z virziens). https://t.co/Rp34wPnUeS pic.twitter.com/mbDEUNC3Za— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) June 15, 2026