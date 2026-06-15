Neparasts skats Jelgavas novadā: debesīs izveidojies piltuvveida mākonis
Foto: Martins Bergšteins/Twitter
Jelgavas novadā novērots iespaidīgs mākoņu veidojums.
Sabiedrība

Neparasts skats Jelgavas novadā: debesīs izveidojies piltuvveida mākonis

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Jauns.lv

Jelgavas novadā pirmdien novērots neparasts un iespaidīgs dabas skats — debesīs izveidojies piltuvveida mākonis.

Neparasts skats Jelgavas novadā: debesīs izveidoji...

Tas manīts ap plkst. 11.00–11.05 starp Vārpu un Vītoliņiem. Pagaidām nav ziņu, ka piltuvveida mākonis būtu sasniedzis zemes virsmu, tāpēc to nevar uzskatīt par virpuļviesuli jeb tornado, skaidro Eiropas Bīstamu vētru laboratorijas novērotājs Martins Bergšteins.

Piltuvveida mākoņi var veidoties nestabilos laikapstākļos, kad atmosfērā ir labvēlīgi apstākļi rotējošu gaisa plūsmu attīstībai. Piltuvveida mākonis vizuāli var līdzināties tornado sākuma stadijai, taču par virpuļviesuli to sauc tikai tad, ja tas sasniedz zemi.

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