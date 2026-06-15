"Tas nepaliks bez atbildes!" Zelenskis draudīgā video sola atriebties Putinam par uzbrukumu Pečeru klosterim
Atbildot uz žurnālistu jautājumu, ko viņš vēlētos pateikt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pēc šodien notikušā uzbrukuma Kijivai, kurā gāja bojā pieci cilvēki, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis lakoniski paziņoja: "Tas nepaliks bez atbildes!"
Šādu paziņojumu Ukrainas līderis izteica, apmeklējot Kijivas Pečeru klosteri un apskatot Krievijas trieciena laikā cietušo Uspenskas katedrāli.
“We’ll have our say.”— KyivPost (@KyivPost) June 15, 2026
That was President Volodymyr Zelensky’s response when asked what he would say to Vladimir Putin after Russia’s attack damaged the Kyiv Pechersk Lavra. pic.twitter.com/hAhhQnEwlA
Kijivā nogalināti vismaz četri cilvēki, bet 23 cilvēki ievainoti. Starp cietušajiem ir kāda grūtniece un viens bērns. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies Uspenskas katedrāles jumts.
Krievu apšaudē cietušas arī dzīvojamās ēkas vairākos Kijivas rajonos, kā arī civilās infrastruktūras objekti, tajā skaitā tirgus un kāds pārtikas veikals. Kijivas ziemeļos bojātas elektropārvades līnijas, un 140 000 patērētāju palikuši bez elektrības.
Tikmēr Harkivā atkārtotās krievu apšaudes laikā nogalināti pieci glābēji, kas bija ieradušies ugunsgrēka dzēšanai iepriekšējā trāpījuma vietā. Vēl vismaz pieci cilvēki guvuši ievainojumus. Savukārt krievu lidrobotu uzlidojumā Sumiem ievainoti trīs cilvēki, tajā skaitā kāds bērns.