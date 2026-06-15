Latgalē aizturēti robežpārkāpēju pārvadātāji; pakaļdzīšanās laikā raidīts brīdinājuma šāviens
13. un 14. jūnijā Augšdaugavas un Rēzeknes novados robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu aizturēja divas personas.
Svētdien, 13. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas Laucesas pagastā pārbaudei mēģināja apturēt kādu Toyota markas automašīnu, tomēr automašīnas vadītājs neapstājās. Policisti uzsāka pakaļdzīšanos, kuras rezultātā automašīna iebrauca pļavā. Automašīnas vadītājs un pasažieri metās bēgt. Policisti šoferim deva rīkojumu apstāties, taču viņš nepakļāvās policistu likumīgajai prasībai un turpināja bēgšanu, tāpēc policistiem nācās pielietot dienesta šaujamieroci un izdarīt brīdinājuma šāvienu gaisā.
Pēc kā transportlīdzekļa vadītājs – Francijas pilsonis – aizturēts notikuma vietā. Piesaistot robežsargu ar dienesta suni un uzsākot meklēšanas pasākumus, konstatētas arī sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt svētdien, 14. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas uz autoceļa Malta-Rēzekne pārbaudei mēģināja apturēt kādu Volkswagen markas automašīnu, tomēr automašīnas vadītājs nereaģēja uz policistu likumīgo prasību apturēt transportlīdzekli. Policisti uzsāka pakaļdzīšanos, kuras rezultātā Lūznavas pagastā konstatēja iepriekš minēto automašīnu grāvī. Automašīnas vadītājs un pasažieri aizbēga. Robežsargi nekavējoties uzsāka meklēšanas pasākumus, kuru rezultātā konstatēja sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem uzsākti kriminālprocesi pēc 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.