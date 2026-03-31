"Otrā fronte" Krievijas iekšienē: Kremļa plāni ir saniknojuši pat visuzticīgākos Z-patriotus
Nākamais interneta cenzūras posms Krievijā būs VPN (virtuālo privāto tīklu) bloķēšana. Šīs ziņas ir izraisījušas sašutumu krievu vidū, tostarp pat Z-patriotu vidū.
Vairāki prokremliski Krievijas plašsaziņas līdzekļi, tostarp RBK, Kommersant un Forbes.ru, ir ziņojuši par VPN bloķēšanas plāniem.
Krievijas populārākās ziņojumapmaiņas lietotnes "Telegram" bloķēšana ir gandrīz pabeigta. Nākamais solis būs VPN ierobežošana. Sākot ar 1. aprīli, krieviem tiks liegta iespēja papildināt Apple ID balansu no saviem mobilajiem kontiem, kas ir daļa no stingras cīņas pret bloķēšanas apiešanas rīkiem.
Krievijā tiek ieviesta interneta blokāde, visticamāk, pēc diktatora Vladimira Putina slepenas pavēles.
Varas iestādes ir likušas Krievijas digitālajām platformām ierobežot savu klientu VPN lietošanu. Paredzami administratīvi sodi par pakalpojumiem, kas apiet bloķēšanu.
Z-patrioti nevarēja klusēt. Kara korespondents Iļja Tumanovs ("Fighterbomber") no Vladimira Solovjova tīkla rūgti paziņoja: "Izskatās, ka tas arī viss. Mums būs jāceļo uz mazāk progresīvām valstīm, lai piekļūtu internetam. Nu, ja viņi mums ļaus."
Savu viedokli izteica arī propagandiste Anastasija Kaševarova, nosaucot notikumus Krievijā par "absurda festivālu".
"Digitālā suverenitāte krievu gaumē izskatās šādi: pilnībā aizliegt internetu. Jo tur nav nekā mūsu pašu. Viss ir svešs... "Puiši, atzīstiet to, jums ir tik ļoti apnikuši krievu cilvēki un viņu problēmas, ka jums šobrīd vajadzētu aptaustīt sievietes Kurševelā. Un te nu mēs esam ar savu "SVO", vienmēr par to un šito gaudodami. Brauciet, puiši, uz Kurševelu, brauciet. Un, lūdzu, neatgriezieties," viņa ar aicinājumu vērsās pie varas iestādēm.
Arī populārais Z resurss "MIG Rossii" komentēja Kremļa plānus. "Mēs nekad nebūtu domājuši, ka otrā fronte cīņā pret Krievijas progresu tiks atvērta pašas Krievijas iekšienē," sūdzējās propagandas kanāls.