Maskavā izpērk peidžerus, rācijas un papīra kartes - iemesls ir traģikomisks
Maskavā izskanējusi iecere atjaunot taksofonus, kas varētu kalpot kā alternatīva mobilajai saziņai. Šī ideja tiek apspriesta, ņemot vērā izaicinājumus, kas saistīti ar mobilo sakaru tīklu un interneta pieejamību. Tikmēr Putina Kremļa administrācijas locekļi jau ir sākuši izmantot fiksētos tālruņus mobilo tālruņu vietā, bet Maskavas iedzīvotāji masveidā iepērk peidžerus un rācijas.
Mobilo tālruņu pakalpojumu un interneta savienojumu traucējumu laikā Maskavā pat Kremlis ir sācis izmantot parastos fiksētos tālruņus. Par to Krievijas medijiem pastāstīja Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Viņš norāda, ka komunikācijas ierobežojumi pilsētas centrā netraucē valsts vadības darbu, jo darbinieki nepieciešamības gadījumā pārslēdzas uz fiksētajiem tālruņiem. Peskovs iepriekš brīdināja, ka mobilā interneta pārtraukumi varētu būt ilgstoši. Viņš šos pārtraukumus skaidroja ar "drošības pasākumiem" un apgalvoja, ka varas iestādes cenšas pasargāt sevi no iespējamiem uzbrukumiem no Ukrainas.
Tikmēr Krievijas parlaments ierosina izpētīt alternatīvas saziņas metodes vienkāršajiem pilsoņiem. Valsts domes deputāts Igors Antropenko negaidīti paziņoja, ka valstij jāatjauno ielu taksofonu tīkls, tāpat kā padomju laikā. Saskaņā ar viņa ideju šīs telefona būdiņas varētu būt aprīkotas ar "drošu" piekļuvi internetam. Pēc deputāta teiktā, tas ļaus cilvēkiem saglabāt saikni pat dažādu ierobežojumu laikā.
Interneta un mobilo sakaru traucējumi Maskavā un Sanktpēterburgā
9. martā Sanktpēterburga sekoja Maskavas liktenim, zaudējot internetu un mobilos sakarus. Pilnīga bloķēšana sākās plkst. 6:00 no rīta, aptuveni tajā laikā, kad tika paziņots par dronu uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam.
"The Moscow Times" ziņo, ka operatori saņēma aptuveni 2500 paziņojumus par pārtraukumiem. Sanktpēterburgas iedzīvotāji nevarēja piekļūt banku lietotnēm, ziņojumapmaiņas lietotnēm un visām tīmekļa vietnēm, kas nav iekļautas "baltajā sarakstā".
Ievērības cienīgi, ka reģionālās varas iestādes paziņoja sabiedrībai par gaisa apdraudējumiem, bet ziņojumu par interneta pārtraukumiem nebija.
Ap plkst. 10:00 gubernators Aleksandrs Drozdenko ziņoja, ka draudi ir beigušies. Krievijas galvenie operatori ("Megafon", "T2" un "Bilain") jau ir saņēmuši valdības rīkojumus par mobilo sakaru un interneta pakalpojumu ierobežošanu gan Maskavā, gan Sanktpēterburgā.
Šo pasākumu milzīgais mērogs un darbības joma nedrīkstētu maldināt krievus. Tas, kas it kā tiek izmantots, lai cīnītos pret dronu uzbrukumiem, varētu tikt izmantots arī citiem mērķiem. Kremlis noteikti izmantos savu uzkrāto pieredzi, piemēram, lai apspiestu internetu un saziņu masu protestu un arestu laikā, bloķētu nevēlamas tīmekļa vietnes un pretotos politiskajiem oponentiem vai citām personām, kas rada konkurenci kādam no valdošās elites.
9. martā Maskava sāka pilnībā bloķēt internetu un sakarus pat Lubjankas laukumā, Putina administrācijas ēkā, Drošības padomē un Maskavas pilsētā. Iemesls bija Kremļa bažas par iespējamu Sergeja Šoigu atbalstītāju sacelšanos.
Maskavas iedzīvotāji masveidā iepērk peidžerus un rācijas
Maskavā sakaru pārtraukumu laikā peidžeru pārdošanas apjomi ir pieauguši par 73%, bet rāciju pārdošanas apjomi – par 27%. Novecojušu ierīču iegāde notiek ļoti strauji. Tie pirktas arī papīra kartes.
Maskavā masveida interneta un mobilo tālruņu pārtraukumu laikā, kas ilgst nepieredzēti ilgu laiku, pieprasījums pēc rācijām, peidžeriem un fiksētajiem tālruņiem ir pieaudzis jau gandrīz nedēļu, ziņo BFM. Krievijas galvaspilsēta arvien vairāk nonāk digitālajā izolācijā, no kuras cilvēki cenšas izkļūt ar pagājušā gadsimta sakaru ierīcēm. Tikmēr Kremlis turpina ierobežot internetu, pārvēršot to par pilnīgas kontroles un ierobežojumu sistēmu.