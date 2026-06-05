Astronautiem Starptautiskajā kosmosa stacijā pavēlēts meklēt patvērumu
Astronautiem Starptautiskajā kosmosa stacijā pavēlēts meklēt patvērumu "Dragon" kosmosa kuģī, kamēr tiek labo gaisa noplūdes Zvezda modulī, ziņo NASA.
Tiek ziņots, ka norādījumi izskanēja pēc tam, kad Starptautiskās kosmosa stacijas daļā, ko uzbūvējušas un pārvalda Krievijas kosmosa aģentūras - "Zvezda" modulī - konstatētas plaisas un gaisa noplūdes, īpaši pārejas tunelī, kas pazīstams ar nosaukumu "PrK".
“Tunelī PrK jau kādu laiku ir konstatētas plaisas un gaisa noplūdes,” norāda NASA. “Pēc jaunu noplūžu atklāšanas "Roskosmos" nolēmis veikt plašāku remontu.”
Ņemot vērā risku, NASA ir pavēlējusi visiem četriem "SpaceX Crew-12" astronautiem un NASA astronautam Krisam Viljamam ievērot paaugstinātu drošības procedūru un laikā, kamēr notiek remonts, uzturēties "Dragon" kosmosa kuģī.
Šī nav pirmā reize, kad ISS saskaras ar šāda veida problēmu. "Plīsumi, kas izraisa gaisa noplūdes, uzstājīgi parādās un pazūd jau aptuveni sešus gadus," norāda zinātnes korespondents Palabs Gošs. Pēc Krievijas kosmosa kravas kuģa ierašanās stacijā aizvadītajā mēnesī "Roskosmos" konstatēja jaunu, pakāpenisku spiediena kritumu tunelī, kas lika pāriet no pagaidu risinājumiem uz plašākiem remontdarbiem.”
NASA preses pārstāve Betānija Stīvens skaidro, ka “NASA un "Roskosmos" strādā, lai noskaidrotu plīsumu cēloni, un "Roskosmos" šo jautājumu risina ar operacionālām mitigācijas metodēm [prakstiskiem pasākumiem] un periodiskiem daļējiem remontiem.”
Starptautiskā kosmosa stacija orbītā riņķo jau 25 gadus un tiek uzskatīta par vienu no viskompleksākajiem starptautiskajiem inženierprojektiem. Stacija sastāv no Krievijas un ASV segmentiem, kā arī moduļiem no Eiropas un Japānas kosmosa aģentūrām. Tā ceļo ar ātrumu aptuveni 17 000–17 500 jūdzes stundā, riņķojot ap Zemi aptuveni ik pēc 90 minūtēm. Astronauti veic dažādus eksperimentus, un paši kalpo kā pētījumu objekti, lai labāk saprastu, kā cilvēki var izdzīvot ilgstošos kosmosa lidojumos.
Papildināts. NASA tikko paziņoja, ka remontdarbi Krievijas segmentā Starptautiskajā kosmosa stacijā ir apturēti, un astronautiem, kas pagaidu patvērumu meklēja "Dragon" kosmosa kuģī, pavēlēts atgriezties Starptautiskajā kosmosa stacijā.
“"Roskosmos" ir apturējis piektdien plānotos remontdarbus "Zvezda" moduļa pārejas tunelī PrK, kamēr tiek izvērtēti papildu dati. Ņemot vērā šo situāciju, NASA ir norādījusi astronautiem "Dragon" kosmosa kuģī atgriezties plānotajās darbībās stacijā. Mēs ceram turpināt sadarboties ar "Roskosmos", lai rastu kopīgu risinājumu noplūdēm," norāda NASA pārstāve Betānija Stīvensa.
Tikmēr Krievijas mediji ziņo, ka "Zvezda" modulī tika konstatētas divas gaisa noplūdes, no kurām viena ir novērsta. Tāpat mediji norāda, ka ne astronautu dzīvībai, ne ISS sistēmām uz stacijai draudi neradās.