Putins ir paslēpies un neapmeklē Kremli, baidoties atkārtot Hameneji likteni
Krievijas prezidents jau deviņas dienas nav redzēts publiskos pasākumos. Vladimiru Putinu šausmināja, cik viegli Izraēla uzlauza kameras Teherānā un no iznīcinātājiem nometa bumbas uz Hameneji rezidenci.
18. martā tika ziņots, ka Vladimirs Putins uz deviņām dienām ir pazudis no sabiedrības acīm, pārtraucot apmeklēt Kremli. Publikācija "Agency" saistīja Kremļa diktatora pazušanu ar ASV armijas īstenoto Irānas vadības (Ali Hameneji un Ali Laridžani) slepkavību. Amerikāņu karaspēka rīcība, iespējams, radīja bažas Krievijas diktatora lokā, kas bija viens no iemesliem plaši izplatītajiem interneta pārtraukumiem Maskavā.
Vladimirs Putins pēdējo reizi publiski parādījās 9. martā tikšanās laikā, lai apspriestu situāciju pasaules naftas tirgū. Pēc tam Kremļa diktators tikai radīja darba iespaidu, rīkojot tikšanās videokonferences veidā un tiekoties ar izglītības ministru, gubernatoriem un "Sberbank" vadītāju, lai gan tā, iespējams, tika ierakstīta jau iepriekš.
Mediju ziņojumi liecina, ka ajatolla Ali Hameneji, iespējams, tika nogalināts 28. februārī, pateicoties ielu videonovērošanas kameru uzlaušanai. Maskavā to ir vairāk nekā Teherānā, un Vladimirs Putins acīmredzami nevēlas, lai viņa pārvietošanās tiktu uzraudzīta gadiem ilgi, kā to darīja Izraēlas izlūkdienesti Irānā. Šī nav pirmā reize, kad Krievijas līderis ir pazudis no sabiedrības acīm. Iepriekš viņš nebija klāt no 6. līdz 18. februārim. Krievijas plašsaziņas līdzekļi neizslēdz iespējamas Vladimira Putina veselības problēmas.
Ap Putina rezidenci Bočarova Ručejā plānota piecu kilometru drošības zona
Vladimira Putina rezidenci Sočos, Bočarova Ručejā, ir plānots ieskaut piecu kilometru drošības zonā, kas noteiks virkni ierobežojumu. Saskaņā ar rīkojuma projektu Federālajam apsardzes dienestam (FSO) ir jānodrošina, lai noteiktajā teritorijā neatrastos airsofta klubi, šautuves vai jebkāda veida ieroči. Ierobežojumi attieksies uz sauszemi, jūru un gaisa telpu. Tas nozīmē, ka tiks aizliegti arī jebkāda veida dronu lidojumi, un zonās nav atļauts atrasties pat skolāms. Būs aizliegts arī transportlīdzekļu remonts, dzīvnieku audzēšana, atkritumu poligoni un baneru uzstādīšana. Bočarova Ručeju ieskauj dzīvojamās ēkas, sanatorijas un publiskas pludmales. Vladimirs Putins iepriekš regulāri rīkoja Aizsardzības ministrijas sanāksmes savā rezidencē, bet pēc iebrukuma Ukrainā viņš šādus pasākumus uzskatīja par bīstamiem. Līdzīgas drošības zonas ir plānotas vēl četrās vietās Sočos un vienā Kislovodskā, kur atrodas valdības dāča "Sosnovij Bor".