"Draudu līmenis valstī var strauji pieaugt," atzīst Valsts drošības dienesta šefs Mežviets
Valsts drošības dienesta (VDD) priekšnieks Normunds Mežviets, kura vadītā iestāde ceturtdien organizēja līdz šim vērienīgākās pretterorisma mācības "Windau 2026" norādījis, ka "draudu līmenis valstī var strauji pieaugt".
"Draudu līmenis valstī var strauji pieaugt atkarībā no dažādiem objektīviem un subjektīviem faktoriem," norāda Mežviets. Viņš atgādināja, ka terorisma izpausmes savā tehniskajā izpildījumā ir analoģiskas diversiju un sabotāžu darbībām, un norādīja, ka pēdējos gados Latvija saskaras ar paaugstinātiem diversiju un sabotāžu riskiem, un šo apdraudējumu avots ir Krievija.
Runājot par Krievijas veikto Latvijas valstspiederīgo vervēšanu sabotāžas darbībām, Mežviets norādīja, ka faktiski neviens no līdz šim aizturētajiem nekad nav atzinis, ka apzinājies potenciālu strādāšanu Krievijas specdienestu uzdevumā. Tas gan pēc Mežvieta paustā ir apšaubāmi, īpaši no cilvēkiem ar kriminālu pagātni.
Ideoloģiskā motivācija un prokrieviskā noskaņa šo personu raksturojumos un profilos ir klātesoša, bet VDD nevarētu secināt, ka tā būtu ļoti izteikta, norādīja Mežviets.
Vienlaikus viņš vērsa uzmanību, ka pēdējos gados Latvijā pieaug ieceļotāju skaits no Āzijas un Āfrikas valstīm, kur dominējošā reliģija ir islāms, un rezultātā Latvijā proporcionāli palielinās musulmaņu radikalizācijas draudi un vienlaicīgi nevar izslēgt cita rakstura ekstrēmu ideoloģiju un to pārstāvju klātbūtni Latvijas drošības telpā.
"Kā apliecina tendences Eiropas drošības telpā, pēdējos gados mēs saskaramies ar pieaugošu kreisā un labējā terorisma draudu pieaugumu," uzsvēra Mežviets.
Viņš atzīst, ka saskaņā ar starptautiskajām terorisma draudu tendencēm ir jābūt gataviem visdažādākajiem izaicinājumiem, tāpēc nacionālā pretterorisma sistēma tiek veidota daudzu gadu garumā.
Runājot par "Windau 2026" , Mežviets mierināja, ka mācību organizēšana nav saistīta ar paaugstinātu terorisma draudu līmeni mūsu valstī. "Lai attīstītu efektīvu pretterorisma sistēmu, mums ir pastāvīgi jātrenējas un jāgatavojas iespējamai draudu eskalācijai," uzsvēra Mežviets.
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Pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos VDD organizē jau kopš 2007. gada, un šīs ir 15. šāda mēroga mācības. VDD Latvijā ir vadošā iestāde pretterorisma jomā, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu pretterorisma prevencijas vai reaģēšanas pasākumos iesaistīto institūciju darbības pretterorisma jomā.
VDD 2023. gada un 2024. gadā ir sācis četrus kriminālprocesus saistībā ar terorismu, proti, personu apmācīšanos teroraktu īstenošanai un propagandas izplatīšanu internetā. Viena no aizturētajām personām bija nepilngadīgais, kas apliecina riskus, ko var radīt mazgadīgas personas. Vēl vienā gadījumā persona bijusi ar mentālās veselības problēmām, kas apliecina arī šādu riska faktoru.