Nesekmīgo pieprasījumu īpatsvars uz ziņojumapmaiņas lietotnes "Telegram" domēniem no Krievijas ir sasniedzis vidēji gandrīz 80%.
Šodien 11:37
Krievijā "Telegram" darbība kļūst lēnāka
Nesekmīgo pieprasījumu īpatsvars uz ziņojumapmaiņas lietotnes "Telegram" domēniem no Krievijas ir sasniedzis vidēji gandrīz 80%, bet dažos apgabalos šis rādītājs tuvojas 90%, ziņo izdevums "Kommersant".
Sākot ar 14. un 15. martu, "Telegram" darbības ātrums Krievijā ir ievērojami samazinājies, norāda izdevums. Agrāk fotogrāfijas un videoklipi tika augšupielādēti ar pārtraukumiem, bet tagad arī teksti tiek sūtīti ar kavēšanos.
Nesekmīgo pieprasījumu īpatsvars dažādos apgabalos ir atšķirīgs, ko "Kommersant" aptaujātie eksperti skaidro ar datplūsmas filtrēšanas iekārtu uzstādīšanas īpatnībām, proti, pakalpojumu sniedzēji šīs iekārtas ievieš pakāpeniski un dažādos tempos.
Tehniski ir ļoti grūti pilnībā nobloķēt "Telegram", jo lietotnes arhitektūra ir ļoti sarežģīta, taču ir diezgan reāli situāciju novest līdz tam, ka to nebūs iespējams izmantot, norādīja viena "Kommersant" aptaujātā eksperte.