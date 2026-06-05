“Mūsu sapņu meitene!” Megana Mārkla princeses Lilibetas piektajā dzimšanas dienā dalās ar mīlīgām fotogrāfijām
Ceturtdien, 4. jūnijā, princese Lilibeta svinēja savu piekto dzimšanas dienu, kurai par godu viņas mamma Megana Mārkla sociālajos tīklos publicēja divas skaistas fotogrāfijas ar savu meitu.
Pirmajā foto Lilibetu rokās tur viņas tēvs, princis Harijs, kamēr smaidošā Megana stāv viņiem blakus. Bet otrajā fotogrāfijā princeses Lili, kā viņu mīļi iedēvējuši vecāki, pastaigājas basām kājām savas mājas dārzā, ģērbusies vasaras kleitā. “Mūsu sapņu meitene. Priecīgu piekto dzimšanas dienu, Lili,” pie fotogrāfijām norādījusi Mārkla.
Jau ziņots, ka pēc Lilibetas dzimšanas Harijs un Megana 2020. gada janvārī atkāpās no karalisko pienājumu pildīšanas un pārcēlās uz Kaliforniju. Lai gan ģimene cenšas bērnus pasargāt no ārpasaules, Megana nereti dalās ģimenes kopīgos mirkļos vietnē "Instagram". Piemēram, nesen viņa publicēja ģimenes braucienu uz Disnejlendu.
Princese Lilibeta regulāri parādās arī citos Meganas publicētajos ierakstos sociālajos tīklos. Piemēram, 16. maijā Megana rakstīja, ka meita viņai palīdzējusi sagatavoties ceļojumam uz Šveici. “Mammas mazā palīdze,” viņa norādīja pie foto, kur selfijā bija redzami mazās princeses sarkanie mati, ko viņa un princis Arčijs mantojuši no tēva.
Megana iepriekš norādījusi, ka viņa ar Hariju cenšas dzīvot pēc iespējas normālāku dzīvi: “Kad cilvēki mūs iepazīst, es gribu, lai viņi redz – mēs cenšamies dzīvot kā jebkura cita ģimene, un mūsu bērni aug normālā vidē, neskatoties uz mūsu unikālo situāciju,” iepriekš pauda Megana. “Mēs bieži dodamies vakariņās – ne tikai draugu mājās vai privātās telpās, bet arī restorānos. Man patīk, ka varam vienkārši izklaidēties.”