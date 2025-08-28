Krievijas iedzīvotāji attapsies “digitālā gulagā”: kas ir Kremļa izstrādātā aplikācija “MAX” un kā tā apdraud Latviju?
Salīdzinoši nesen Krievijas sabiedrība caur lielu publicitāti tika iepazīstināta ar jaunu, Kremļa kontrolētu, pārvaldītu saziņas rīku – tērzēšanas aplikāciju “MAX”. Lielos vilcienos tā ne ar ko neatšķiras no pierastā “WhatsApp” vai “Signal”, tikai lieta tāda, ka jebkuru soli, pateikto vārdu un veikto darbību šajā aplikācijā redzēs un izvērtēs Kremļa specdienesti. Ak jā – un tās uzstādīšana katrā Krievijas viedtālrunī būs obligāta.
No 2025. gada 1. septembra pilnīgi visās Krievijā pārdošanā esošajās viedierīcēs – viedtālruņos un planšetēs – būs obligāti iepriekš jāuzstāda valsts izstrādātā ziņapmaiņas lietotne “MAX”.
Kremlis to primāri pasniedz kā pakalpojumu kvalitātes ziņā neaizvietojamu alternatīvu dažādām Rietumvalstīs izstrādātām aplikācijām, taču ir acīmredzams, ka galvenais šī digitālā rīka mērķis ir iedot par cenzūru un sabiedrības kontroli atbildīgajiem Kremļa specdienestiem atslēgas iedzīvotāju dzīvi digitālajā vidē, sociālajos tīklos.
Ko īsti piedāvā šis Kremļa e-veidojums?
Faktiski “MAX” ir izstrādājusi ar Kremli cieši saistītā tehnoloģiju kompānija VK (“VKontakte”).
Šis tērzēšanas rīks, kur jebkāda veida privātuma esamība izgaist pie mazākās specdienestu intereses par jums, tiek pozicionēts kā super-aplikācija, proti, vienota platforma, kura ļauj ne vien sazināties, bet arī tikt pie dažādu valsts iestāžu e-pakalpojumiem, tostarp Krievijas analoga mūsu pašu e-parakstam.
Nu tas viss, ja varat pieciest jums pāri plecam telefonā glūnoša FSB darbinieka elpu, tēlaini izsakoties. Šīs aplikācijas reklamēšanai sociālajos tīklos jau ir piesaistīta virkne vietējo Krievijas influenceru, jeb tā dēvēto “z-influenceru”. Tās ir interneta personības, kuras par naudu (un nereti arī atbilstošu uzskatu dēļ) bieži savos kanālos reklamē Kremļa politiku, iniciatīvas utt.
“MAX” funkcionalitātes ietver: personīgos un grupu čatus, balss un videozvanus, failu pārsūtīšanu (līdz 4 GB), emotikonas, kā arī iespēju maksāt, izmantojot Krievijas ātro maksājumu sistēmu. Šīs aplikācijas tehniska analīze norāda arī uz to, ka jebkura lietotāja dati var nonākt Kremļa specdienestu rīcībā, tostarp, reāllaika uzraudzības vajadzībām.
Cilvēktiesību aizstāvji brīdina par “digitālo gulagu”
Lai varētu reģistrēties jaunā ierīcē jau uzstādītajā “MAX”, nepieciešams īsts Krievijas vai Baltkrievijas mobilais tālruņa numurs. Virtuālas alternatīvas nav atļautas. Diezgan ātri kļuva zināms, ka “MAX” lietošanas nosacījumi paredz, ka tam ir tiesības vākt plaša spektra informāciju (IP, atrašanās vieta utt) un nodot to gan “partneriem”, gan “valsts iestādēm”.
Domājams, ka “MAX” pakāpeniski ieperinoties ierīcēs, sagaidīsim arī Krievijas lēmumus, kas jūtami ierobežos iedzīvotāju piekļuvi alternatīvām ārvalstīs izstrādātām un uzturētām aplikācijām, pakāpeniski izstumjot no šīs vides “WhatsApp” un arī ne līdz galam parocīgo “Telegram”. No š.g. augusta Krievijas varasiestādes jau sāka daļēji ierobežot zvanus gan “WhatsApp”, gan “Telegram”.
Saprotams, ka starptautiski eksperti un cilvēktiesību aizstāvji jau ceļ trauksmi par to, ka “MAX” tiek veidots kā efektīvu iedzīvotāju uzraudzības un kontroles instruments. Vislabākais piemērs salīdzināšanai ir Ķīnas izstrādātais “WeChat”, kas faktiski ir vienīgais, kuru šajā valstī ik pa laikam nenomoka tīši radīti ierobežojumi un traucējumi. Viss liecina, ka tieši “WeChat” ir tas “veiksmīgais piemērs”, kuram Kremlis ir nodomājis sekot, centienos arvien vairāk ierobežot iedzīvotāju brīvību.
Šobrīd asākie kritiķi salīdzina šo pēc Kremļa režīma pasūtījuma izstrādāto e-veidojumu ar tādu kā "digitālo gulagu" un brīdina, ka tas vēl vairāk ierobežos jau tā gana stipri ierobežoto iedzīvotāju brīvību internetā.
Kā zināms, Krievijā jau šobrīd ļoti nelāgi var beigties “nepareizo” “Facebook” ierakstu lasīšana, pavairošana un pat “like” uzspiešana tiem. Ļoti liels daudzums Kremlim netīkama, tā teikt “ekstrēmistiska” satura ir vienkārši bloķēts, VPN pakalpojumu izmantošana tiek kriminalizēta, arī “YouTube” ir pakļauts būtiskiem ierobežojumiem un spiedienam no Kremļa puses, padarot šo pasaulē nozīmīgāko video satura avotu par maksimāli neērtu ikdienas lietošanai, informācijas iegūšanai Krievijā.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka līdz jūnija beigām aplikācijā “MAX” bija reģistrējušies vairāk nekā 1 miljons lietotāju, bet līdz augusta vidum — jau 18 miljoni lietotāju. Zināms, ka Krievijas valdība jau ir mudinājusi savus ierēdņus pāriet uz “MAX”, pārtraucot jebkādu ārvalstu aplikāciju lietošanu ikdienā.
Aplikāciju var instalēt arī Latvijā
Tikmēr no Latvijas teritorijas raugoties, būtiskākais šajā visā stāstā ir fakts, ka, lai arī “MAX” drīz būs pieejams ikvienā Krievijā tirgotā viedierīcē, to bez īpašām pūlēm var lejupielādēt arī ārpus agresorvalsts robežām, tostarp Latvijā.
Lai noskaidrotu, cik ļoti riskanta ir šādas aplikācijas pieejamība Latvijā, ņemot vērā, ka mums joprojām netrūkst tūristu un regulāru draugu, radu apciemotāju Krievijā un Baltkrievijā, vērsāmies pie CERT.LV.
CERT.LV kiberdrošības eksperts Armīns Palms norāda, ka lietotnes “MAX” izmantošana ietver būtiskus drošības un privātuma riskus: “Tā ievāc plašu metadatu klāstu, tostarp kontaktu informāciju, IP adreses un aktivitātes laika zīmogus (activity timestamps), kas fiksē precīzu datumu un laiku, kad lietotājs veic kādu darbību, piemēram, lietotnes atvēršana, ziņas saņemšana/nosūtīšana u.c. No šiem datiem var izveidot lietotāja uzvedības profilu, piemēram, cik ilgi lietotājs izmanto aplikāciju utt. Apvienojot to ar IP adresi vai lokācijas datiem, iespējams atklāt personas ikdienas paradumus un pat atrašanās vietu.”
Eksperts norāda, ka, lai gan iedzīvotājiem Latvijā nav aizliegts instalēt šo lietotni, jāapzinās, ka tās lietošanas laikā dati tiek nosūtīti un apstrādāti Krievijā – valstī, kas turpina agresiju pret Ukrainu un pauž draudus arī Baltijas reģionam.
“Šādas lietotnes izmantošana rada nopietnu risku, jo var tikt nodota izlūkinformācija par Latvijas iedzīvotājiem,” pauda CERT.LV pārstāvis.
Pagaidām izskatās pēc produkta “vietējam tirgum”
Kremļa veidoto “MAX”, pēc Jauns.lv lūguma, papētīja arī IT politikas aktīvists, ievainojamību meklētājs un visredzamākais “labais hakeris” Latvijā, IT drošības uzņēmuma Possible.lv dibinātājs Mg. sc. comp., Mg.phys. Kirils Solovjovs.
Pēc viņa domām šobrīd aplikācija gan nav nekādā veidā mērķēta uz lietotāju Latvijā. Tā liek domāt arī tostarp jau minētais fakts, ka piereģistrēties “MAX” var tikai ar īstiem Krievijas, Baltkrievijas mobilo tālruņu numuriem.
“Protams, tas var mainīties. Aplikācijas izstrādātāji [VKontakte] var pamainīt šo pieeju, politiku nākotnē. Ja runājam par aplikācijām, tad ir jāsaprot, ka gan demokrātiskās valstīs, gan diktatūrā ir likumi, kuri regulē to darbošanos. Piemēram, ja “Facebook” saņems prasību no ASV valdības, viņi likuma ietvaros noteikti pakļausies. Tāpat arī ar “WeChat” Ķīnā. Īsumā – šobrīd, tieši šobrīd, es neredzu lielus draudus Latvijas kibertelpai no šīs aplikācijas,” apgalvo eksperts.
“MAX” pieprasa teju pilnīgu kontroli pār viedierīci
Taču kā šis kontroles rīks, kuru ļoti viegli varētu mēģināt iemānīt arī ārvalstu iedzīvotāju ierīcēs, šobrīd izskatās Krievijā un Baltkrievijā?
“Šeit, protams, ir ieraugāma diezgan liela potenciāli negatīva ietekme. Piemēram, “Android” versija, kuru es apskatījos, pieprasa no lietotāja veselas 62 dažādas tiesības – veikt audioierakstu, lietot kameru, lasīt un rakstīt kontaktus, uzzināt informāciju par tehniskiem notikumiem ar telefonu, atrašanās vietu, zināt paroles, lejupielādēt jaunus datus no interneta, neinformējot par to lietotāju un tamlīdzīgi,” piebilst Solovjovs.
IT speciālists norāda, ka, ja tuvākā nākotnē mainīsies “MAX” mērķi, riski citu valstu kibertelpām, lietotājiem pieaugs: “Ir digitāli tehniskie riski, ir ģeopolitiskie, dezinformācijas riski. Šobrīd, kā izskatās, šī aplikācija neizmanto “end-to-end encryption”, jeb pilnīgo šifrēšanu, kas nozīmē, ka jebkas, kas tiek pārsūtīts šajā aplikācijā, ir redzams tās izstrādātājiem un var tikt pārtverts, saglabāts.”
Solovjovs norāda, ka pašlaik aplikācijā neesot nekā tāda, kas varētu tikt izmantots citu alternatīvu aplikāciju darbības traucēšanai. Taču viņaprāt nav izslēdzams, ka tuvākā nākotnē Krievijas atbildīgās iestādes varētu sākt likt šķēršļus šādu alternatīvu lietošanai, vēl vairāk pozicionējot, uzspiežot “MAX” kā labāko [vienīgo normālo] opciju Krievijas, Baltkrievijas iedzīvotājiem.
