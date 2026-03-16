Krievu okupanti frontē saņēmuši pavēli izdzēst "Telegram", bet pārkāpējus sūta gaļas uzbrukumos
Krievu okupanti frontes līnijās ir saņēmuši pavēli izdzēst no saviem tālruņiem ziņojumapmaiņas lietotni "Telegram".
Krievijas okupācijas armijai tiek atņemts ērts saziņas līdzeklis. Karavīriem kaujas zonā ir pavēlēts dzēst "Telegram" ziņojumapmaiņu no saviem tālruņiem. Par to ziņo pazīstamais Krievijas Z kanāls "Dva majora".
"Visās frontes līnijās ir izdoti norādījumi izdzēst "Telegram" no tālruņiem. Mūsu biedri privātās sarunās ir apstiprinājuši šo informāciju. Viņi saka, ka militārajai policijai ir uzdots pārbaudīt tālruņus," ziņo Z kanāls.
Tie karavīri, kuru tālruņos militārā policija atradīs "Telegram", tiks pārvietoti uz uzbrukuma vienībām, tas ir nāvei nolemtiem.
Kāds avots ziņo, ka okupanti tiek piespiedu kārtā pārvietoti uz Krievijas ziņojumapmaiņas lietotni MAX, kas ir "ārkārtīgi neērts". Tomēr nav citas reālas alternatīvas.
Krievijas varas iestādes ir sākušas aktīvi palēnināt "Telegram" darbību, pastiprinot interneta cenzūru valstī. Paredzams, ka valsts populārākā ziņojumapmaiņas lietotne tiks pilnībā bloķēta, sākot ar 1. aprīli. Šīs ziņas ir nopietns trieciens Krievijas bruņotajiem spēkiem, jo "Telegram" ir okupantu militārās komunikācijas mugurkauls.
Pat Z kanāli asi nosodīja bloķēšanas lēmumu. Kremlis marta sākumā sarīkoja iestudētu etīdi, kurā Putins un Krievijas bruņoto spēku komunikācijas komanda "vienojās", ka "Telegram" ir "naidīgs" un tas būtu jāaizliedz.