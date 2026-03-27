Putina reitings nokrities līdz rekordzemam līmenim četru gadu laikā, zināmi cēloņi
Krievija ir reģistrējusi zemāko Vladimira Putina reitinga kritumu kopš kara sākuma Ukrainā pirms četriem gadiem.
Kremļa vadītāja Vladimira Putina reitings ir nokrities līdz zemākajam līmenim kopš pilna mēroga kara pret Ukrainu. Tas noticis mobilo sakaru, interneta piekļuves traucējumu un "Telegram" bloķēšanas laikā, vēsta Krievijas pētnieki.
Saskaņā ar Krievijas VTsIOM centra datiem, no 19. līdz 22. martam prezidenta atbalsta reitings bija 70,1%, kas ir 1,9 procentpunktu kritums tikai vienas nedēļas laikā. Salīdzinājumam, atbilstošais rādītājs janvāra vidū sasniedza 75,2%, un pašreizējie rādītāji ir zemākie kopš 2022. gada februāra, kad Putina reitings pirms iebrukuma Ukrainā bija 64,3%.
Vienlaikus uzticība prezidentam samazinājās līdz 75%, kas ir par 1,7 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā nedēļā un par 4,3 procentpunktiem mazāk nekā gada sākumā. Pieaug neapmierināto pilsoņu īpatsvars: neapmierinātības līmenis pieauga no 14,8% janvārī līdz 18,3% martā, un to cilvēku skaits, kuri neuzticas Putinam, pieauga no 16,1% līdz 20,1%.
"Telegram" bloķēšana Krievijā
Varasiestādēm Krievijā bloķējot piekļuvi platformai "Telegram", iedzīvotāji, nevēloties pāriet uz Kremļa atbalstīto "Max", sākuši meklēt alternatīvas, un pēdējās dienās valstī strauji pieaugusi Dienvidkorejas lietotnes "KakaoTalk" popularitāte, vēsta tīmekļa izdevums "Meduza".
Lietotņu lejupielādes pakalpojuma "AppStore" Krievijas sektorā "KakaoTalk" populārāko lietotņu vidū sasniegsi piekto vietu, bet populārāko sociālo tīklu kategorijā tā ierindojusies otrajā vietā aiz "Max".
Pakalpojumā "Google Play" kategorijā "Komunikācija" "KakaoTalk" ierindojusies piektajā vietā, bet kopējā populārāko lietotņu sarakstā - 28. vietā.
