Pasaulē
Šodien 16:04
Kremlis ķeras klāt "Telegram": Krievijā ierobežota lietotnes darbība
Krievijas mediju uzraudzības dienests "Roskomnadzor" otrdien paziņojis, ka turpinās ieviest ziņojumapmaiņas platformas "Telegram" ierobežojumus, lai piespiestu to ievērot Krievijas likumus un "nodrošinātu pilsoņu aizsardzību".
Iestāde apgalvo, ka vairākas ziņojumapmaiņas platformas, tajā skaitā "Telegram", nav novērsušas Krievijas likumu pārkāpumus.
"Joprojām netiek pildīti Krievijas likumi, netiek aizsargāti personas dati, nav reālu pasākumu pret krāpšanu un ziņojumapmaiņas platformu izmantošanu noziedzīgiem un teroristiskiem mērķiem. Saistībā ar to, pēc pilnvaroto iestāžu lēmuma, "Roskomnadzor" turpinās ieviest konsekventus ierobežojumus," teikts "Roskomnadzor" paziņojumā.
Lietotāji Krievijā sāka ziņot par problēmām ar piekļuvi ziņojumapmaiņas platformai "Telegram" pirmdienas rītā. Vēlāk aģentūra RBK, atsaucoties uz avotiem, informēja, ka "Roskomnadzor" ir vēl vairāk palēninājis "Telegram" darbību.