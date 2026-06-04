Bolderājā top jauna aktīvās atpūtas zona bērniem un jauniešiem
Bolderājā, starp Lemešu ielu 11 un Stūrmaņu ielu 13, līdzās Rīgas 33. vidusskolai, top jauna aktīvās atpūtas vieta bērniem un jauniešiem. Teritorijā jau noris Bolderājas pumptrases būvniecība, un līdz ar jaunā skeitparka izveidi šeit veidosies vienota un daudzveidīga aktīvās atpūtas zona.
Skeitparka izveide ir 2024. gadā iesniegts līdzdalības budžeta projekts, kas guvis plašu iedzīvotāju atbalstu – par to nobalsoja 2601 iedzīvotājs.
Projekta rezultātā tiks izveidots daudzfunkcionāls betona skeitparks aptuveni 300 m² platībā, nodrošinot piemērotu infrastruktūru dažādu prasmju līmeņu braucējiem.
Šajā teritorijā arī tiek īstenots vēl viens līdzdalības budžeta projekts – “Bolderājas pumptrase”, par kuru balsoja 2379 iedzīvotāji. Projektā šobrīd tiek izbūvēta velotrases pirmā kārta, bet drīzumā tiks sākti arī trases otrās kārtas izbūves darbi, kopā veidojot aptuveni 150 metru garu velotrasi, kas piemērota dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.
Lai uzlabotu piekļūstamību un kopējo teritorijas labiekārtojumu, teritorijā tiks izbūvētas gājēju ietves un paredzēti dažādi labiekārtojuma elementi, tostarp soliņi, atkritumu urnas un velostatīvi, kā arī izbūvēts ārējais apgaismojums.
Projektu īstenošanas rezultātā Bolderājas iedzīvotāji iegūs mūsdienīgu un daudzfunkcionālu infrastruktūru aktīvai atpūtai brīvā dabā. Jaunā skeitparka un velotrases izbūve būs būtisks pienesums Rīgas sporta infrastruktūrai, jo Bolderājā un tuvējās apkaimēs – Daugavgrīvā, Buļļos un Kleistos – šobrīd nav publiski pieejama šāda veida sporta infrastruktūra.
Būvdarbus plānots pabeigt četru mēnešu laikā.
Būvdarbus veic SIA “City Playgrounds”.
Skeitparka projekta būvniecības izmaksas ir 146 274 eiro ar PVN.