Latvijas izlases aizsargs Meļņiks pievienosies Skotijas klubam “Falkirk”
Latvijas futbola izlases aizsargs Deniss Meļņiks pievienosies Skotijas augstākās līgas klubam "Falkirk", slēdzot līgumu uz diviem gadiem, ceturtdien paziņoja klubs.
"The Falkirk Herald" jau ziņoja, ka Meļņiks pievienosies "Falkirk", bet ceturtdien līguma noslēgšanu apstiprināja arī klubs.
"Auda" komandā spēlējošais Meļņiks Skotijas klubam varēs pievienoties no 1. jūlija.
Klubs paziņojumā norāda, ka līdz tam 23 gadus vecajam futbolistam vēl jāsaņem oficiāla brīvlaišana un Skotijas virslīgas atļauja.
"Viņš labi apstrādā bumbu un viegli iederēsies mūsu spēles stilā," par Latvijas aizsargu saka komandas treneris Džons Makglins. "Viņš labi cīnās gaisā, palīdzot gan aizsardzībā, gan esot arī draudam pretinieku soda laukumā.
"Viņš var spēlēt arī centra pussarga pozīcijā, jo viņam ir laba piespēle, lai dominētu pussarga līnijā," piebilst treneris.
Latvijas virslīgā "Auda" ar 34 punktiem 16 spēlēs ieņem trešo vietu, bet Folkērkas vienība Skotijas premjerlīgā aizvadītajā sezonā ieņēma sesto vietu.
Meļņiks trešo sezonu pārstāv "Audu" un šogad laukumā ir bijis 15 spēlēs, 14 sākot pamatsastāvā. Latvijā viņš pārstāvējis arī "Riga" un Jūrmalas "Spartaka" komandas.
Meļņiks, kurš var spēlēt kā centra aizsargs vai pussargs, pirms profesionāļa karjeras sākšanas bija Itālijas kluba "Torino" sistēmā.
Latvijas izlasē Meļņiks laukumā ir devies 11 spēlēs.