Kremlis sarīko iestudētu izrādi saistībā ar gaidāmo "Telegram" bloķēšanu
Kremlis sarīkoja izrādi, ko varētu interpretēt kā gatavošanos pilnīgai "Telegram" ziņojumapmaiņas lietotnes bloķēšanai.
Krievijā drīzumā tiks pilnībā bloķēta populārā ziņojumapmaiņas lietotne "Telegram". Visas šaubas tika kliedētas pēc Kremlī sarīkotās etīdes par šo jautājumu. Šī iestudējuma video 5. martā izplatīja Krievijas valsts mediji. Tas attiecas uz Krievijas diktatora Vladimira Putina un sieviešu tikšanos gaidāmajā Starptautiskajā sieviešu dienā (8. martā). Tikšanās laikā it kā negaidīti tika pieminēts "Telegram" "bīstamība".
Tematikas iniciators bija pats Putins. Viņš jautāja Krievijas Bruņoto spēku komunikāciju bataljona komandierei Irinai Godunovai par to, kā pašlaik ir strukturēta militārpersonu komunikāciju sistēma.
"Kā, jūsuprāt, pašlaik ir organizēta komunikācija? Kas vēl ir jādara, lai nodrošinātu tās nevainojamu darbību?" jautāja Kremļa vadītājs.
Lai gan prezidenta jautājumā "Telegram" netika pieminēts, Krievijas okupācijas armijas pārstāve nekavējoties novrizīja sarunu uz "Telegram" un faktiski aicināja to bloķēt.
"Tagad ir izvirzīts jautājums par "Telegram" bloķēšanu, un tā ir naidīga saziņas forma. Mums droši vien ir jāizstrādā kaut kas savs, (...) un frontē viss būs kārtībā," paziņoja Godunova.
Viņa arī apgalvoja, ka Krievijas bruņoto spēku speciālie sakari it kā ir "lieliski organizēti un nav nekādu problēmu".
Sarunas laikā Putins divas reizes centās apstiprināt tēzi, ka sakaru pakalpojumu, ko nekontrolē Krievija, izmantošana varētu radīt draudus militārajiem spēkiem.
"Vai jūs arī piekrītat, ka sakaru sistēmu, kas nepieder mums un nav mūsu kontrolē, izmantošana rada briesmas personālam?" jautāja Putins.
"Protams, protams, ka rada briesmas, jā," atbildēja Godunova.
Diktators atkārtoja jautājumu vēlreiz un atkal saņēma apstiprinošu atbildi.
Šis dialogs nepārprotami bija iepriekš plānots, un tā mērķis bija sagatavoties pilnīgai "Telegram" bloķēšanai. Šis solis nav populārs krievu vidū, kuri aktīvi izmanto šo ziņojumapmaiņas lietotni. Krievijas varas iestādes jau ir ierobežojušas ziņojumapmaiņas lietotnes ātrumu. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu vēstījumiem, pilnīga bloķēšana ir plānota 1. aprīlī.
Ir vērts atzīmēt, ka "Telegram"" spēlē galveno lomu Krievijas bruņoto spēku komunikācijā frontes līnijās. Saskaņā ar Z-blogeru un pašu okupantu teikto, šī ziņojumapmaiņas lietotne tiek izmantota mērķa koordinātu pārraidīšanai, foto un video izlūkošanas datu apmaiņai, dronu vadībai, mobilo pretgaisa aizsardzības grupu koordinēšanai, ievainoto evakuācijai un saziņai starp vienībām. Viss agresora sakaru tīkls ir atkarīgs no "Telegram". Tā bloķēšana nopietni ietekmētu okupācijas karaspēka kaujas efektivitāti, jo vienkārši nav uzticamas alternatīvas.